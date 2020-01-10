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Leonel Ximenes

Jovem apreendido envolvido com facções receberá escolta reforçada

Medida, publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (10),  determina que a segurança adicional seja empregada para consultas médicas, audiências na Justiça ou outras situações emergenciais

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 16:00

Públicado em 

10 jan 2020 às 16:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Se o gestor da Unidade de Internação achar necessário, a escolta de adolescente infrator ligado a facções criminosas será feita pela PM Crédito: PMES
Adolescentes suspeitos de envolvimento com facções e que estiverem cumprindo medidas socioeducativas terão de receber escolta reforçada quando precisarem se deslocar, seja para consultas médicas, audiências na Justiça ou outras situações emergenciais. A medida está prevista em decreto publicado nesta sexta-feira (10) no Diário Oficial do Estado.
Segundo consta no texto, deverá haver um veículo adequado para a condução do adolescente em conflito com a lei, acompanhado do veículo de escolta com a devida caracterização da Gerência de Segurança e Proteção à Pessoa (Gesp) do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). A operação dessa condução deverá ser planejada pela Gesp e deverá contar com, no mínimo, dois agentes para cada socioeducando nestas situações.

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Caberá ao gestor da Unidade de Internação a solicitação de escolta armada da Polícia Militar, respeitada a legislação vigente, como forma de segurança e acompanhamento do veículo de condução do adolescente.
Não raro são os casos de garotos que são resgatados em idas a fóruns ou consultas médicas. Esses resgates acabam sendo facilitados pelo fato de os agentes socioeducativos não terem permissão para trabalhar com armas de fogo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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