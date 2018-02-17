Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Jardim Camburi terá nova ciclovia e mudança de trânsito
Leonel Ximenes

Jardim Camburi terá nova ciclovia e mudança de trânsito

A via para bicicletas será implantada ligando a Avenida Norte-Sul até a altura da Praça Nilze Mendes

Publicado em 17 de Fevereiro de 2018 às 13:58

Públicado em 

17 fev 2018 às 13:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jardim Camburi vai ganhar nova ciclovia Crédito: Renata Salvalaio
O bairro Jardim Camburi terá nova ciclovia a partir de abril e mudança de trânsito em algumas ruas. A via para bicicletas será implantada ligando a Avenida Norte-Sul até a altura da Praça Nilze Mendes, passando pelas Avenidas Armando Duarte Rabello e Herwan Modenese.
Mais mobilidade
Para melhorar a mobilidade, será extinto o sinal de três tempos e adotado o de dois no cruzamento da Av. Norte-sul com a Rua Armando Duarte Rabelo, que passará a ser mão única sentido bairro Jardim Camburi. As ruas do entorno também serão preparadas para implantação de mão única. A obra será realizada por uma construtora como medida compensatória à implantação de um empreendimento no bairro.
No comando
O médico e pecuarista Nabih Amin El Aouar assume hoje, em São Paulo, a presidência da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil.
Educação, a solução
O governador Hartung vai receber nos próximos dias 50 alunos do programa Nossa Bolsa que vão ingressar na universidade.
Nova e boa
Nem sempre tradição é sinônimo de qualidade quando se trata de bebida. O produtor da cachaça capixaba Princesa Isabel, considerada a melhor do país entre as brancas, está no ramo há apenas um ano e meio.
Buraco na relação
Oposição ao prefeito Juninho (PPS), o vereador Sérgio Camilo (PSC) lançou o “buracômetro”, ferramenta pela qual a população pode enviar fotos dos buracos nas ruas de Cariacica. Camilo promete encaminhar à prefeitura as notificações dos buracos.
Vem aumento aí
O Transcares, o sindicato dos transportadores de cargas do Estado, diz que é hora de aumentar o preço do frete. Para justificar o provável aumento, a entidade cita a ANTT, que calcula em 17% a defasagem no preço do transporte.
Perigo
É esgoto, é tubarão, é peixe mordedor: os mares por essas bandas do Espírito Santo já estiveram mais calmos...  
Na pista
O presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo, Otto Baptista, colocou-se à disposição do prefeito Juninho para ser candidato a deputado por Cariacica. Ficaram de combinar os detalhes mais à frente.
Alô, general!
Por que o sr. não pergunta ao presidente Temer como entram essas armas pesadas no Rio de Janeiro?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Vitória avenida
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados