Jardim Camburi terá nova ciclovia e mudança de trânsito

Jardim Camburi vai ganhar nova ciclovia Crédito: Renata Salvalaio

O bairro Jardim Camburi terá nova ciclovia a partir de abril e mudança de trânsito em algumas ruas. A via para bicicletas será implantada ligando a Avenida Norte-Sul até a altura da Praça Nilze Mendes, passando pelas Avenidas Armando Duarte Rabello e Herwan Modenese.

Mais mobilidade

Para melhorar a mobilidade, será extinto o sinal de três tempos e adotado o de dois no cruzamento da Av. Norte-sul com a Rua Armando Duarte Rabelo, que passará a ser mão única sentido bairro Jardim Camburi. As ruas do entorno também serão preparadas para implantação de mão única. A obra será realizada por uma construtora como medida compensatória à implantação de um empreendimento no bairro.

No comando

O médico e pecuarista Nabih Amin El Aouar assume hoje, em São Paulo, a presidência da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil.

Educação, a solução

O governador Hartung vai receber nos próximos dias 50 alunos do programa Nossa Bolsa que vão ingressar na universidade.

Nova e boa

Nem sempre tradição é sinônimo de qualidade quando se trata de bebida. O produtor da cachaça capixaba Princesa Isabel, considerada a melhor do país entre as brancas, está no ramo há apenas um ano e meio.

Buraco na relação

Oposição ao prefeito Juninho (PPS), o vereador Sérgio Camilo (PSC) lançou o “buracômetro”, ferramenta pela qual a população pode enviar fotos dos buracos nas ruas de Cariacica. Camilo promete encaminhar à prefeitura as notificações dos buracos.

Vem aumento aí

O Transcares, o sindicato dos transportadores de cargas do Estado, diz que é hora de aumentar o preço do frete. Para justificar o provável aumento, a entidade cita a ANTT, que calcula em 17% a defasagem no preço do transporte.

Perigo

É esgoto, é tubarão, é peixe mordedor: os mares por essas bandas do Espírito Santo já estiveram mais calmos...

Na pista

O presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo, Otto Baptista, colocou-se à disposição do prefeito Juninho para ser candidato a deputado por Cariacica. Ficaram de combinar os detalhes mais à frente.

Alô, general!