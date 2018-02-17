Intervenção é tentativa de melhorar a imagem do governo federal

O Presidente Michel Temer durante cerimônia de assinatura de decreto de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O decreto que institui a intervenção federal na Secretária de Segurança Pública do Rio de Janeiro suspende a votação da reforma da Previdência. Quais as possíveis consequências dessa decisão para uma presidência já com sua popularidade batendo no fundo do poço? Haveria uma outra solução?

A impopularidade recorde vem do chamado efeito Lava Jato, em que a permanente cobertura dos fatos gerados pela investigação, mesmo se não ligados ao presidente, reativa a memória coletiva, já com arquivos cheios desses fatos. Lá encontramos várias acusações a Michel Temer e aos políticos que o acompanham.

Essa impopularidade corre risco assim de nunca diminuir, num ambiente onde denúncias de corrupção a reforçam. A aprovação da reforma poderia criar um clima de que a crise fiscal poderia ser atacada, criando expectativas positivas para o investimento, negócios e emprego, atenuando essa péssima avaliação, sem diminuí-la muito. Mas o governo sabe que as eleições estão próximas demais; e deputados e senadores sabem da força de grupos corporativos organizados e suas mobilizações contra a reforma, podendo impactar na decisão do eleitor. Sinalizam que não votariam pela mudança, sobretudo aqueles que não conseguirem suas reeleições necessárias para o acesso ao foro privilegiado.

Assim, uma questão que está na agenda do eleitor, o problema da violência, vai ajudá-lo na decisão de voto: possível êxito pode se “colar” à imagem do presidente, tornando-a melhor. O decreto em questão pode colocar as forças da União em combate com a criminalidade no Rio de Janeiro, e as imagens daí geradas, caso a operação tenha algum sucesso, trariam dividendos para a presidência.

Com relação a uma ação alternativa, do ponto de vista político a intervenção militar daria maior visibilidade para a União do que a Garantia da Lei e da Ordem - GLO, pois a operação mais ligada a um controle exercido pela presidência receberia, no caso de um eventual sucesso, seus bônus políticos.

Independentemente desses eventuais ganhos de popularidade, uma ação militar se torna necessária e só resta torcer para que seja bem-sucedida.