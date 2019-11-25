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Renata Rasseli

Instituto Ponte é a única ONG do ES entre as melhores do Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, o IP foi apontado como uma das 100 melhores ONGs do Brasil em gestão e transparência

Públicado em 

25 nov 2019 às 12:06
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Turma  José Antônio Gorza Pignaton do Instituto Ponte  Crédito: Divulgação
O Instituto Ponte encerra o ano registrando mais uma importante conquista. Pelo segundo ano consecutivo foi apontado como uma das 100 melhores ONGs do Brasil em gestão e transparência.
Promovida pela consultoria Mundo Que Queremos, Instituto Doar e Rede Filantropia, o ranking, em sua terceira edição, busca identificar as ONGs que operam com as melhores práticas organizacionais e apresentam boa governança e transparência para a sociedade. Entre outros pontos, os selecionadores avaliaram processos administrativos, contábeis, financeiros e de comunicação.
Com esse trabalho, os realizadores visam estimular a melhoria contínua da gestão das entidades e criar espaços de visibilidade para que encontrem mais doadores. Este ano foram analisadas 757 instituições de todo o Brasil e novamente o Instituto Ponte foi a única do Espírito Santo presente no concorrido ranking.
A inclusão do Instituto Ponte entre as 100 melhores do Brasil pelo segundo ano consecutivo está sendo muito comemorada na entidade. Segundo sua presidente, Bartira Almeida, um prêmio com esse propósito credibiliza e incentiva sua equipe a ir além do esperado. “Esta é uma conquista muito importante que divido com nossos colaboradores, voluntários e parceiros que acreditam no trabalho comprometido e desafiador que empreendemos “, afirma.

O QUE É O INSTITUTO PONTE

O Instituto Ponte tem o propósito de "ser a ponte para dar a oportunidade de uma educação de qualidade para jovens talentosos de famílias de baixa renda". Por meios de parcerias proporciona excelente formação, em escolas com melhores resultados no Enem, no Espírito Santo, além de suporte pedagógico, psicológico e direcionamento de carreira. Atualmente o IP conta com 128 alunos. Neste ano, pela segunda vez, foi a única ONG do Estado eleita entre as 100 melhores do Brasil pelo Instituto Doar e Rede Filantropia. Também ganhou o prêmio nacional de Boas Práticas de Gestão no Terceiro setor, categoria pequeno porte do Encontro Nacional do Terceiro Setor (Enats).

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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