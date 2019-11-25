Instituto Ponte é a única ONG do ES entre as melhores do Brasil

Turma José Antônio Gorza Pignaton do Instituto Ponte Crédito: Divulgação

O Instituto Ponte encerra o ano registrando mais uma importante conquista. Pelo segundo ano consecutivo foi apontado como uma das 100 melhores ONGs do Brasil em gestão e transparência.

Promovida pela consultoria Mundo Que Queremos, Instituto Doar e Rede Filantropia, o ranking, em sua terceira edição, busca identificar as ONGs que operam com as melhores práticas organizacionais e apresentam boa governança e transparência para a sociedade. Entre outros pontos, os selecionadores avaliaram processos administrativos, contábeis, financeiros e de comunicação.

Com esse trabalho, os realizadores visam estimular a melhoria contínua da gestão das entidades e criar espaços de visibilidade para que encontrem mais doadores. Este ano foram analisadas 757 instituições de todo o Brasil e novamente o Instituto Ponte foi a única do Espírito Santo presente no concorrido ranking.

A inclusão do Instituto Ponte entre as 100 melhores do Brasil pelo segundo ano consecutivo está sendo muito comemorada na entidade. Segundo sua presidente, Bartira Almeida, um prêmio com esse propósito credibiliza e incentiva sua equipe a ir além do esperado. “Esta é uma conquista muito importante que divido com nossos colaboradores, voluntários e parceiros que acreditam no trabalho comprometido e desafiador que empreendemos “, afirma.

O QUE É O INSTITUTO PONTE