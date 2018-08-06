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Reviravolta

Insatisfeito na chapa de Rose, PSD fecha com Casagrande

Decisão foi tomada em reunião na sede do PSB e deve ser registrada em ata que será enviada ao TRE

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 18:01

Públicado em 

06 ago 2018 às 18:01
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Renato Casagrande é o pré-candidato com o maior número de partidos em sua base de apoio Crédito: Bernardo Coutinho
O PSD acaba de decidir entrar na coligação de Renato Casagrande.
A decisão foi tomada no fim da tarde desta segunda-feira (6), em reunião na sede estadual do PSB, partido de Casagrande, em Jucutuquara.
Só falta colocar tudo em ata e enviar para o TRE, o que será feito nos próximos instantes.
A AMEAÇA
Quando Neucimar chegou à sede do PSB e Casagrande comunicou aos demais a adesão do PSD, Vasco Alves (PPL) e Reginaldo Almeida (PSC) bateram boca com o ex-governador, ameaçaram abandonar a coligação e desceram para a entrada do prédio, para pensarem e refazerem as contas. Casagrande teve que agir pessoalmente para contornar a situação.
O RESGATE
Dali a pouco, Casagrande voltou a entrar na sala. Atrás dele, Vasquinho e Reginaldo, sob aplausos dos demais dirigentes, que já não tinham certeza se eles voltariam para a chapa. O regresso foi comemorado, mas as sequelas ficaram: PPL e PSC tiveram que cortar candidatos a deputado, para se adequarem ao novo arranjo.
O DONO DA SALA
Após fechar a aliança com o grupo de Casagrande, Neucimar Fraga "alugou" uma das salas do andar ocupado pelo PSB. De lá, sentado à mesa, disparava telefonemas mil. Num deles, puderam se ouvir frases como "a Rose ligou para a nacional" e "o Gilson Daniel não quis'.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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