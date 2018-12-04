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Negócios

Indústria 4.0 demandará novas habilidades dos líderes

A Indústria 4.0 tem promovido um novo capítulo de oportunidades para o desenvolvimento humano

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 19:46

Públicado em 

04 dez 2018 às 19:46

Colunista

Indústria 4.0 e a influência no papel do líder
Luiz Cláudio Allemand*
Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial, movimento que nos impõe uma velocidade vertiginosa de tecnologias disruptivas, que chegam e desaparecem superadas por outras, num ritmo de aceleração jamais visto na história da humanidade.
São transformações que têm exigido um desenvolvimento tecnológico profundo e exponencial, obrigando governos, empresas e sociedade a se reinventarem. Mas, nesse mundo hiperconectado, não basta ao indivíduo estar preparado para as mudanças; é preciso que instituições públicas e privadas também se adéquem à nova realidade.
Mais que as temidas mudanças, a Indústria 4.0, revelada na Alemanha em 2011, tem promovido um novo capítulo de oportunidades para o desenvolvimento humano, podendo beneficiar tanto líderes da área de tecnologia quanto gestores políticos, impactando em toda a sociedade.
A capacidade de liderança, aliás, será uma das habilidades mais exigidas desta nova fase. Para se diferenciar, o líder deverá ser protagonista na condução dos seus colaboradores, assumindo o papel de incentivador e criando sintonias entre eles; terá que conectar e desenvolver seus liderados, caminhando lado a lado e se comprometendo pessoalmente com os resultados desejados, sem apenas cobrar resultados. Competências que deverão ser assumidas em uma gestão na horizontal, onde os colaboradores sintam-se engajados em um projeto vencedor.
A liderança nessa nova era terá, ainda, que observar características próprias de um ser humano. Caso contrário, qualquer algoritmo desenvolvido para a função poderá exigir metas e cobrar resultados dos seus subordinados. Precisará, também, garantir os valores e direitos já conquistados nas últimas revoluções industriais, e estruturar um ambiente de mudança cultural que permita à sociedade não ser contaminada pelo entusiasmo ou ingenuidade quanto às novas tecnologias. Afinal, “a história está infestada de exemplos de como a tecnologia passa por cima dos marcos sociais, éticos e políticos que precisamos para fazer bom uso dela”. (Perasso)
Por fim, o líder da Indústria 4.0 terá que conduzir seus colaboradores para uma instrução capaz de garantir uma adaptação rápida, integrando gerações e observando as características essenciais para conquistar a confiança dos seus liderados.
*O autor é advogado, mestre em direito e ex Ouvidor e Conselheiro do CNJ

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