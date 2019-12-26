Incrível! Tem Câmara no ES querendo diminuir o número de vereadores

Sede da Câmara Municipal de Vargem Alta: economia com redução no número de vereadores pode chegar a R$ 560 mil ao ano Crédito: Foto do leitor

A Câmara Municipal de Vargem Alta votará amanhã (27), às 18h, um projeto de decreto legislativo que reduz de 11 para nove o número de vereadores para a próxima legislatura, a partir de 2021. É necessário maioria absoluta (seis votos) para que o decreto seja aprovado.

ECONOMIA PREVISTA É DE R$ 560 MIL

“Não há necessidade de um número tão elevado de vereadores. É possível fazer um trabalho melhor com nove”, afirma Luciano Quintino (SD), presidente da Câmara, que estima uma economia de R$ 560 mil ao ano com a mudança. “Queremos ser exemplo para os demais municípios. Aliás, o número de deputados deveria ser melhor”.

Quintino, entretanto, não arrisca um palpite e não garante se os vereadores de Vargem Alta vão aprovar a mudança. Segundo ele, ainda existe resistência por parte de alguns dos seus colegas em diminuir o número de cadeiras na Câmara de Vargem Alta.