Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Incrível! Tem Câmara no ES querendo diminuir o número de vereadores
Leonel Ximenes

Incrível! Tem Câmara no ES querendo diminuir o número de vereadores

Legislativo de Vargem Alta vota amanhã (27) decreto que reduz de 11 para nove as vagas a partir de 2021

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 17:38

Públicado em 

26 dez 2019 às 17:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede da Câmara Municipal de Vargem Alta: economia com redução no número de vereadores pode chegar a R$ 560 mil ao ano Crédito: Foto do leitor
A Câmara Municipal de Vargem Alta votará amanhã (27), às 18h, um projeto de decreto legislativo que reduz de 11 para nove o número de vereadores para a próxima legislatura, a partir de 2021. É necessário maioria absoluta (seis votos) para que o decreto seja aprovado.

ECONOMIA PREVISTA É DE R$ 560 MIL

“Não há necessidade de um número tão elevado de vereadores. É possível fazer um trabalho melhor com nove”, afirma Luciano Quintino (SD), presidente da Câmara, que estima uma economia de R$ 560 mil ao ano com a mudança. “Queremos ser exemplo para os demais municípios. Aliás, o número de deputados deveria ser melhor”.
Quintino, entretanto, não arrisca um palpite e não garante se os vereadores de Vargem Alta vão aprovar a mudança. Segundo ele, ainda existe resistência por parte de alguns dos seus colegas em diminuir o número de cadeiras na Câmara de Vargem Alta.
Até 2011, eram nove parlamentares, mas, de acordo com o presidente, houve muita pressão dos parlamentares para que se aumentasse as vagas no Legislativo do município.

Veja Também

Câmara de Marataízes aprova aumento de salário de vereadores e prefeito

Maioria das Câmaras do ES não aumenta salário e nem número de vereadores

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

leonel ximenes Vargem Alta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados