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Vila Rubim

Incêndio na Vila Rubim: prédio e 10 casas são esvaziados

Incêndio de grandes proporções destruiu galpão e loja de couros e tecidos, no Centro de Vitória

Publicado em 

20 set 2019 às 17:57

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 17:57

20/09/2019 - Incêndio na Vila Rubim, Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva
Moradores de 10 casas e de um prédio, vizinhos da loja e galpão destruídos pelas chamas, tiveram que deixar os lares, após recomendação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Isso porque as altas temperaturas das chamas que consumiram o estabelecimento de couros e tecidos superaqueceu estruturas vizinhas.
A recomendação foi de que esses moradores deixassem as residências até que o trabalho de resfriamento fosse feito. A previsão é de que neste sábado (21), todos possam retornar aos imóveis. A Defesa Civil de Vitória, com uma equipe de engenheiro, fará uma vistoria para avaliar a estrutura dos imóveis vizinhos.
INCÊNDIO
O incêndio de grandes proporções que atingiu o Galpão localizado na Rua Duarte Lemos, no Centro de Vitória, começou por volta de 15h40 desta sexta-feira (20).
Segundo testemunhas, o fogo teria começado no galpão da própria loja e se alastrou para parte da frente, já na Avenida Anair Azevedo Silva, se alastrando rapidamente, atingindo também o depósito da loja, os primeiros andares de um prédio vizinho e duas casas. Uma grande cortina de fumaça densa tomou conta do Centro da cidade
Seis guarnições do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate ao incêndio. Por volta das 17h52 o fogo havia sido controlado.

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