Incêndio na Vila Rubim: prédio e 10 casas são esvaziados

20/09/2019 - Incêndio na Vila Rubim, Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Moradores de 10 casas e de um prédio, vizinhos da loja e galpão destruídos pelas chamas, tiveram que deixar os lares, após recomendação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil . Isso porque as altas temperaturas das chamas que consumiram o estabelecimento de couros e tecidos superaqueceu estruturas vizinhas.

A recomendação foi de que esses moradores deixassem as residências até que o trabalho de resfriamento fosse feito. A previsão é de que neste sábado (21), todos possam retornar aos imóveis. A Defesa Civil de Vitória, com uma equipe de engenheiro, fará uma vistoria para avaliar a estrutura dos imóveis vizinhos.

INCÊNDIO

Segundo testemunhas, o fogo teria começado no galpão da própria loja e se alastrou para parte da frente, já na Avenida Anair Azevedo Silva, se alastrando rapidamente, atingindo também o depósito da loja, os primeiros andares de um prédio vizinho e duas casas. Uma grande cortina de fumaça densa tomou conta do Centro da cidade