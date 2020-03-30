Seu imóvel napalma da mão: Construtoras apostamna venda online

Em tempos de quarentena por causa do coronavírus, a tecnologia tem sido a principal ferramenta usada na rotina das construtoras de imóveis para garantir o relacionamento eficaz com os clientes. Dessa forma, com a reestruturação das atividades diárias, a dinâmica de venda dos empreendimentos permanece disponível. Sem sair de casa, é possível ver os detalhes dos imóveis por meio das visitas virtuais, além de acessar fotos 3D, imagens feitas por drones e apostar em negociações seguras com os corretores de plantão.
Neste cenário de pandemia, os clientes continuam tendo assistência das construtoras. O mercado não está parado. Demos continuidade aos trabalhos via home office e usamos a tecnologia a nossofavor. O contato deve ser virtual e por meio de teleconferências, ressalta Sandro Carlesso, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES).
Segundo ele, ainda que os escritórios estejam fechados temporariamente, os corretores estão disponíveis. Quanto mais rápido fizermos isso, garantindo a saúde das pessoas, menor será o tempo de isolamento, acrescenta.
"Neste cenário, os clientes continuam tendo assistência das construtoras. O mercado não está parado"
Ferramentas digitais
Nos setores administrativos das construtoras De Martin, Cristal, Proeng, MRV, Morar, Argo, Galwan, Metron, Mivita e CBL o trabalho em home office conta com o uso de ferramentas digitais para atender e realizar vendas com os corretores online. Neste período de isolamento social, as empresas incentivam o uso dos canais de atendimento para obter informações e imagens dos imóveis.
Quem está em contato com a De Martin, MRV e a Morar, por exemplo, tem a possibilidade de conhecer empreendimentos, enviar documentação, fazer análise e aprovação de crédito e até assinar o contrato de forma digital e segura. Empresas como Lorenge, Proeng, MRV, Morar, Argo e Metron oferecem ainda tour virtual nos sites para que os compradores possam circular nos apartamentos.
O cliente pode ser atendido com segurança, praticidade e conforto, tirando todas as dúvidas sobre os imóveis, financiamento, documentação e condições de pagamento. Ele consegue realizar também a compra sem precisar sair de casa com a assinatura de contrato digital, destaca Rones Amâncio, gerente de vendas da Morar.
A Cristal compartilha imagens dos imóveis feitas por drones. Os books digitais da Proeng também ajudam na verificação à distância. A Lorenge tem ainda imagens 3D e a MRV apresenta plantas isométricas dos imóveis.
"Esse cenário nos trouxe esse desafio de acelerar e ampliar nosso esforço digital de vendas. O mundo virtual não tem volta. Levantamentos mostram que as novas gerações vão abraçar essa forma de negócio e precisamos nos adequar", revela a diretora comercial e de marketing da De Martin, Aline De Martin.
Sem interromper o fluxo de demandas, o setor de obras adotou medidas preventivas, aponta Paulo Baraona, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES). Construtoras estão tomando todas as precauções, comenta. Algumas deram férias coletivas e outras reduziram em até 50% o efetivo nas obras.