Seguros incrementam serviços com coberturas de imprevistos domésticos

Assistência residencial ajuda a solucionar imprevistos Crédito: pixabay

Quem nunca teve que rever os compromissos e até o orçamento do mês devido a imprevistos domésticos? Pode ser um pequeno curto-circuito, uma chave que quebrou ou até aquela viagem de última hora que não deixou você pensar com quem deixar o animal de estimação. São para situações como essas, às vezes inesperadas, que a assistência residencial surgiu e tem ganhado força no mercado.

O serviço funciona como uma forma de ajuda para quem a contrata. Sempre que houver um problema repentino em casa, os beneficiários entram em contato com um atendimento e escolhem os profissionais credenciados para prestarem o serviço. Muitas vezes, o cliente nem paga pelo trabalho extra.

As empresas de seguro começaram a implantar a assistência residencial como um diferencial no seu cardápio de serviços. A Mongeral Aegon tem foco em seguro de vida e previdência, mas encaixou neles o serviço de assistência residencial. A assistência também é uma forma de previdência, afirma Yuri Cordeiro, superintendente da Mongeral Aegon. A ideia surgiu como uma forma de diferenciar o produto entre os concorrentes.

A Banestes Seguros explica que muitos ainda têm receio em aderir aos planos de seguro e, por isso, é preciso adicionar outros serviços no pacote. Às vezes, as pessoas têm uma rejeição para fazer um seguro residencial porque acham que vai ser tão caro quanto o de um automóvel. Porém, existem planos de R$ 300, por ano, afirma Hugo Luiz Ribeiro Gaspar, diretor de operações da Banestes Seguros. Hoje, a seguradora abrange 20 mil imóveis.

Hugo cita as vantagens de ter um serviço de assistência residencial contratado. É uma comodidade muito grande. Sai muito mais em conta. Uma vez contratado o seguro, ele tem o telefone de uma central que solicita o serviço quando necessitar.

O diretor explica que cada plano do seguro tem as suas abrangências. Eles vão de chaveiros, eletricistas e vidraceiros até guarda de animais domésticos e serviços de informática em domicílio.