O que fazer se a construtora atrasar a entrega do imóvel?

Chaves da casa própria Crédito: Freepik

Quando um empreendimento imobiliário é lançado por uma construtora, uma previsão de entrega é divulgada. Quem compra o imóvel ainda na planta cria uma expectativa para recebê-lo na data acertada, muitas vezes, combinando a venda do imóvel em que mora ou até mesmo o fim do contrato de aluguel. Contudo, imprevistos e atrasos podem acontecer e tanto a empresa quanto os clientes devem estar cientes dos seus direitos e deveres em caso de atraso na entrega das obras.

Segundo o assessor jurídico do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), Carlos Augusto da Motta Leal, sempre deve estar explícito nos contratos os direitos e deveres tanto da construtora quanto do comprador. Pode haver negociação, mas o advogado sugere que isso ocorra em casos de conflito, visto que a questão do atraso já está prevista no documento.

Motta Leal ressalta que há um prazo para considerar tempo excedido de entrega das obras. Atraso de obra só ocorre seis meses após a data prevista. É um período de tolerância. Além disso, quando o atraso ocorre por uma força externa, como greves e chuvas, por exemplo, não gera prejuízos para a construtora.

O advogado Diovano Rosetti explica que os contratos firmados pelas construtoras com o comprador são de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC). O código determina que, no caso de desistência da construtora, a pessoa não pode perder tudo o que já pagou, explica.

Se a demora ultrapassa 180 dias de carência, o comprador também pode pedir a devolução do dinheiro.

Direitos

O cliente que se sentir lesado com o atraso superior a 6 meses sem explicações pode acionar a empresa judicialmente.

A pessoa pode pedir a rescisão do contrato e dano moral pela expectativa quebrada. Se o comprador fez outro compromisso, por exemplo, está pagando aluguel esperando a entrega, ele pode pedir o aluguel que pagou enquanto esperava, explica Rosetti.

Sem atritos