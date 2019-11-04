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Direitos

O que fazer se a construtora atrasar a entrega do imóvel?

Consumidor tem direitos, mas, oficialmente, só é considerado atraso a partir de 6 meses da data combinada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 12:33

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 12:33

Chaves da casa própria Crédito: Freepik
Quando um empreendimento imobiliário é lançado por uma construtora, uma previsão de entrega é divulgada. Quem compra o imóvel ainda na planta cria uma expectativa para recebê-lo na data acertada, muitas vezes, combinando a venda do imóvel em que mora ou até mesmo o fim do contrato de aluguel. Contudo, imprevistos e atrasos podem acontecer e tanto a empresa quanto os clientes devem estar cientes dos seus direitos e deveres em caso de atraso na entrega das obras.
Segundo o assessor jurídico do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), Carlos Augusto da Motta Leal, sempre deve estar explícito nos contratos os direitos e deveres tanto da construtora quanto do comprador. Pode haver negociação, mas o advogado sugere que isso ocorra em casos de conflito, visto que a questão do atraso já está prevista no documento.
Motta Leal ressalta que há um prazo para considerar tempo excedido de entrega das obras. Atraso de obra só ocorre seis meses após a data prevista. É um período de tolerância. Além disso, quando o atraso ocorre por uma força externa, como greves e chuvas, por exemplo, não gera prejuízos para a construtora.
O advogado Diovano Rosetti explica que os contratos firmados pelas construtoras com o comprador são de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC). O código determina que, no caso de desistência da construtora, a pessoa não pode perder tudo o que já pagou, explica.
Se a demora ultrapassa 180 dias de carência, o comprador também pode pedir a devolução do dinheiro.

Direitos

O cliente que se sentir lesado com o atraso superior a 6 meses sem explicações pode acionar a empresa judicialmente.
A pessoa pode pedir a rescisão do contrato e dano moral pela expectativa quebrada. Se o comprador fez outro compromisso, por exemplo, está pagando aluguel esperando a entrega, ele pode pedir o aluguel que pagou enquanto esperava, explica Rosetti.

Sem atritos

A recomendação do advogado é sempre procurar uma via conciliatória, que é mais rápida e menos estressante para o comprador do imóvel. Rosetti sugere que o cliente acione a justiça apenas em caso de resistência por parte da construtora. Se a empresa tiver outro imóvel que atenda às necessidades do cliente, por exemplo, é possível negociar a troca, indica.

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