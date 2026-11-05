Como passar roupa mais rápido? Veja dicas para facilitar essa tarefa

Para evitar marcas e preservar a aparência das roupas, passe as peças escuras pelo avesso. Esse cuidado também é recomendado para tecidos como cetim, linho e crepe, que podem apresentar brilho ou marcas quando expostos diretamente ao calor do ferro. Além disso, evite deixar o aparelho parado sobre a mesma região por muito tempo, pois o excesso de calor pode danificar as fibras, provocar manchas e comprometer a durabilidade das peças.