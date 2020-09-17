Como conseguir alugar um imóvel sem fiador?

Segundo especialistas, a forma mais tradicional de firmar um contrato de aluguel é com a indicação de um fiador. No entanto, para facilitar, outras maneiras de garantia estão sendo aceitas Crédito: Freepik

O aluguel é opção de moradia para muitas pessoas. Por segurança, as imobiliárias exigem uma garantia do futuro inquilino para cobrir possíveis dívidas e avarias no imóvel. A forma mais tradicional é por meio do fiador, mas outras maneiras estão ganhando mais espaço como o caução, seguro fiança, entre outros modelos.

Isso acontece porque o fiador é uma pessoa física ou jurídica que será corresponsável pelo pagamento do aluguel, taxa de condomínio e outros encargos caso o locatário não os cumpra. Segundo o diretor da Betha Espaço, Charles Bitencourt, o fiador precisa ganhar três vezes o valor do aluguel, ter imóvel quitado e, se for casado, o cônjuge também deve estar de acordo com o contrato.

William Rodrigues, coordenador da Rede Imvista em Vitória, explica que, ultimamente, as pessoas não querem mais assumir o compromisso de serem fiadoras e as empresas começaram a investir em outras formas de garantia locatícia.

Novos modelos

Apesar do fiador ainda ser bastante comum, Augusto César Andreão, diretor da Netimóveis, afirma que novas formas de garantia locatícia estão sendo oferecidas, principalmente para facilitar contratos. Quando os clientes nos procuram, é apontada a garantia que ele deverá providenciar. Geralmente o cliente tenta fazer com fiador, mas deixa por constrangimento ou por falta de opção.

É nesse momento que entram as novas garantias como carta fiança, seguro fiança, caução e até mesmo um título de capitalização que Alípio Neto, diretor da Neto Imóveis, detalha como funciona. Você paga um valor de oito vezes o aluguel a uma seguradora, que fica rendendo. Se ao final do contrato não houver nenhum sinistro, o valor é devolvido.

Alípio Neto afirma que há várias formas de garantia e que cada imobiliária adota aquelas que parecem mais interessantes para a empresa. Ele lembra que em qualquer uma das opções o futuro inquilino precisa estar com o nome limpo. O especialista reforça ainda que os valores podem variar de acordo com a seguradora envolvida e até de uma imobiliária para outra.

Veja as alternativas