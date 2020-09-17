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Como conseguir alugar um imóvel sem fiador?

Conheça outras formas de fechar contrato com a imobiliária

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 15:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 15:55
Segundo especialistas, a forma mais tradicional de firmar um contrato de aluguel é com a indicação de um fiador. No entanto, para facilitar, outras maneiras de garantia estão sendo aceitas
Segundo especialistas, a forma mais tradicional de firmar um contrato de aluguel é com a indicação de um fiador. No entanto, para facilitar, outras maneiras de garantia estão sendo aceitas Crédito: Freepik
O aluguel é opção de moradia para muitas pessoas. Por segurança, as imobiliárias exigem uma garantia do futuro inquilino para cobrir possíveis dívidas e avarias no imóvel. A forma mais tradicional é por meio do fiador, mas outras maneiras estão ganhando mais espaço como o caução, seguro fiança, entre outros modelos.
Isso acontece porque o fiador é uma pessoa física ou jurídica que será corresponsável pelo pagamento do aluguel, taxa de condomínio e outros encargos caso o locatário não os cumpra. Segundo o diretor da Betha Espaço, Charles Bitencourt, o fiador precisa ganhar três vezes o valor do aluguel, ter imóvel quitado e, se for casado, o cônjuge também deve estar de acordo com o contrato.
William Rodrigues, coordenador da Rede Imvista em Vitória, explica que, ultimamente, as pessoas não querem mais assumir o compromisso de serem fiadoras e as empresas começaram a investir em outras formas de garantia locatícia.

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Novos modelos

Apesar do fiador ainda ser bastante comum, Augusto César Andreão, diretor da Netimóveis, afirma que novas formas de garantia locatícia estão sendo oferecidas, principalmente para facilitar contratos. Quando os clientes nos procuram, é apontada a garantia que ele deverá providenciar. Geralmente o cliente tenta fazer com fiador, mas deixa por constrangimento ou por falta de opção.
É nesse momento que entram as novas garantias como carta fiança, seguro fiança, caução e até mesmo um título de capitalização que Alípio Neto, diretor da Neto Imóveis, detalha como funciona. Você paga um valor de oito vezes o aluguel a uma seguradora, que fica rendendo. Se ao final do contrato não houver nenhum sinistro, o valor é devolvido.
Alípio Neto afirma que há várias formas de garantia e que cada imobiliária adota aquelas que parecem mais interessantes para a empresa. Ele lembra que em qualquer uma das opções o futuro inquilino precisa estar com o nome limpo. O especialista reforça ainda que os valores podem variar de acordo com a seguradora envolvida e até de uma imobiliária para outra.

Veja as alternativas

Carta Fiança

O inquilino paga um valor cerca de três vezes o valor do aluguel, mas pode variar. Ele é depositado em uma poupança e também é recuperado após o fim do contrato, caso não haja sinistros.
O inquilino aplica um total de oito vezes do valor do aluguel, que fica rendendo. Quando acabar o contrato, ele resgata o dinheiro. O pagamento é realizado apenas uma vez, ou seja, não paga quando renova o contrato. O dinheiro fica guardado com uma seguradora. Vale tanto para imóveis comerciais quanto residenciais. O pagamento deve ser feito à vista.
O seguro fiança precisa renovar todo ano. Várias seguradoras fazem o serviço, por isso o valor pode variar. Esse modelo vale apenas para residências. Em alguns casos pode ser parcelado.
Serve apenas para casos de pessoas que trabalham em grandes empresas e a instituição manda uma carta que está fiando a pessoa.

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