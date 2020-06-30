'Como comprar o primeiro imóvel?' é tema de live em A Gazeta

A compra da primeira casa própria é o assunto da segunda live do projeto Talk Imóveis, realizada nesta quinta-feira (02), a partir das 16 horas. O encontro terá a presença do professor de Finanças e comentarista da rádio CBN Vitória, Fernando Galdi, e do diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert. A mediação do debate será feita pela editora de Imóveis & Cia, Tatiana Paysan.