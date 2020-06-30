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Talk Imóveis

'Como comprar o primeiro imóvel?' é tema de live em A Gazeta

Série de encontros online sobre o mercado imobiliário acontece semanalmente, às 16 horas

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 18:34
O Talk Imóveis é apresentado pela editora Tatiana Paysan
O Talk Imóveis é apresentado pela editora Tatiana Paysan Crédito: Camila Uliana
A compra da primeira casa própria é o assunto da segunda live do projeto Talk Imóveis, realizada nesta quinta-feira (02), a partir das 16 horas. O encontro terá a presença do professor de Finanças e comentarista da rádio CBN Vitória, Fernando Galdi, e do diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert. A mediação do debate será feita pela editora de Imóveis & Cia, Tatiana Paysan.
Os encontros virtuais acontecem às quintas-feiras, às 16 horas. O objetivo do projeto é levar para a sociedade informações relevantes sobre o segmento imobiliário. Todas as lives são transmitidas na página agazeta.com.br/imoveis.
As perspectivas e oportunidades do mercado imobiliário neste período de pandemia foram debatidas no encontro de estreia, na semana passada. Os convidados da primeira live foram o economista e comentarista da CBN, Teco Medina, e os presidentes da Ademi-ES, Sandro Calesso, e do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Paulo Baraona. Clique aqui e reveja o evento.

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