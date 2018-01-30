Imagem peregrina da primeira governadora do ES vai desfilar no Sambão

A professora Bernadette Lyra ao lado da estátua original de Luíza Grinalda na Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha. Crédito: Divulgação/CMVV

A estátua peregrina da donatária Luísa Grinalda vai desfilar na Independentes de São Torquato nesta sexta-feira no Grupo de Acesso no Sambão do Povo. O escultor capixaba Hippolito Alves irá desfilar no carro principal da tradicional agremiação de Vila Velha levando a réplica da capitoa, de 2 metros de altura, que foi esculpida por ele de acordo com as pesquisas da professora Bernadette Lyra e do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV).

Luísa Grinalda, cuja estátua original está em exposição na Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha, é considerada a primeira governadora do Espírito Santo. Essa réplica da donatária visita escolas, eventos e exposições levando a história do Espírito Santo (século 16) a todo o Estado. A cópia é fiel à original, entretanto é mais leve, para ser transportada.

"Estou muito feliz por ver a história de dona Luísa Grinalda, primeira governadora do nosso Espírito Santo. Foi uma mulher muito especial, embora esquecida na história, como foram quase todas as mulheres quinhentistas”, comenta Bernadette Lyra, cujo romance histórico “A Capitoa” serviu de base do enredo da São Torquato.