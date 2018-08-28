Imagem de adolescentes levando caixão de amigo é emblemática

A imagem de, morto violentamente na véspera, é tão comovente quanto significativa, por expor as feridas das comunidades marcadas pela criminalidade e pelas barbáries do tribunal do tráfico.

A história da vítima, Vitor Gabriel Abilio Florentino, é mais uma a carregar elementos trágicos. Com apenas 14 anos,. Inocente, ele pode ter sido confundido com um traficante, segundo a polícia. Outra hipótese para a motivação do crime é a de que ele simplesmente não morava naquele bairro.

Além de Vitor Gabriel, a quem foi imposta a pena mais severa, seus amigos adolescentes também são vítimas desse poder paralelo. Tão novos, já carregam as cicatrizes de uma batalha desigual. O cortejo fúnebre da imagem é um lamento pelo adolescente, mas também por toda a juventude que se esvai nessa guerra urbana.