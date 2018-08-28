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Opinião da Gazeta

Imagem de adolescentes levando caixão de amigo é emblemática

Cortejo fúnebre é um lamento por Vitor Gabriel Abilio Florentino, assassinado aos 14 anos, mas também por toda a juventude que se esvai na guerra urbana movida pelo tráfico

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 14:18

Públicado em 

28 ago 2018 às 14:18

Colunista

Amigos carregam caixão de Vitor Gabriel Florentino, 14 anos, morto a tiros no bairro no domingo Crédito: Ricardo Medeiros
A imagem de adolescentes carregando o caixão de um amigo, morto violentamente na véspera, é tão comovente quanto significativa, por expor as feridas das comunidades marcadas pela criminalidade e pelas barbáries do tribunal do tráfico.
A história da vítima, Vitor Gabriel Abilio Florentino, é mais uma a carregar elementos trágicos. Com apenas 14 anos, ele foi assassinado em uma tarde de domingo, enquanto jogava bola em uma praça do Bairro Andorinhas, em Vitória. Inocente, ele pode ter sido confundido com um traficante, segundo a polícia. Outra hipótese para a motivação do crime é a de que ele simplesmente não morava naquele bairro.
Além de Vitor Gabriel, a quem foi imposta a pena mais severa, seus amigos adolescentes também são vítimas desse poder paralelo. Tão novos, já carregam as cicatrizes de uma batalha desigual. O cortejo fúnebre da imagem é um lamento pelo adolescente, mas também por toda a juventude que se esvai nessa guerra urbana.

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