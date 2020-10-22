Santa Catarina reserva praias para diversos gostos e estilos Crédito: Pixabay

Santa Catarina é um dos destinos favoritos do Brasil. Além do interior cheio de charme, o litoral é repleto de praias lindíssimas e muita badalação. Florianópolis, Balneário Camboriú e Penha são algumas das cidades mais famosas, e merecem um hotel à altura para tornar a viagem ainda melhor. Confira 5 hotéis para curtir as praias de Santa Catarina! Todos podem ser reservados pelo Zarpo, com preços exclusivos.

Costão do Santinho, em Florianópolis

À beira da Praia do Santinho, em Florianópolis, o Costão do Santinho é um resort grandioso e All-Inclusive. Refeições, drinks e petiscos, todos inclusos na tarifa, são servidos em oito restaurantes e quatro bares. Para a diversão, tem nove piscinas, programação para adultos e recreação para crianças, quadras, arvorismo, tirolesa, arco e flecha, sala de cinema, cassino, atividades noturnas e até mesmo museu arqueológico.

Infinity Blue Resort, em Balneário Camboriú

O Infinity Blue Resort está à beira da Praia dos Amores e a 6 km do centro. Entre suas comodidades estão piscinas, atividades para todas as idades, incluindo recreação para os pequenos, espaço teen, quadras, espaço aventura, arco e flecha e sala de cinema. Para curtir o mar e a areia, o serviço de praia está ao dispor. Ao reservar é possível escolher entre meia pensão ou pensão completa inclusa na tarifa.

Reserva Praia Hotel, em Balneário Camboriú

O Reserva Praia Hotel é mais uma opção em Balneário, localizado a 50 m da Praia de Taquaras e a 2 km do Parque Unipraias, uma das grande atrações do destino. O hotel oferece café da manhã incluso na tarifa, além de duas piscinas, uma delas com borda infinita e bar molhado, sala de jogos, espaço kids, sauna e academia. Para curtir a praia, um kit com cadeiras, guarda-sol e toalhas está disponível.

Santa Inn Hotel, em Balneário Camboriú

Para se hospedar mais próximo ao centro de Balneário, o Santa Inn Hotel é ótima escolha, já que está a 100 m da Praia Central e a cerca de 1 km do Parque Unipraias. O café da manhã está incluso na tarifa, e sua infraestrutura conta com piscina ao ar livre, bar próximo à piscina, espaço kids e, para conhecer mais do destino de uma forma diferente, aluguel de bicicletas.

Pousada Pé na Areia, em Penha