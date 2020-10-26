Avalie essas 12 dicas antes de comprar o iPhone 12

iPhone 12 Crédito: Apple/ Divulgação

Pela primeira vez na história, a Apple coloca nem um, nem dois, nem três mas quatro modelos diferentes dentro da família iPhone 12. Talvez para você que esteja chegando agora no ecossistema da Apple encontre alguma dificuldade na escolha (e se vale a pena pelo valor cobrado, não é verdade?) mas está aqui um guia rápido para te dar uma ajuda!

1 – Não compre um iPhone Pro de cara

A vontade de ter o top de linha é grande. Aquela selfie na frente do espelho com três câmeras traseiras impressiona, certo? Mas será que o Pro é tão necessário assim?

Todos os iPhones 12 virão com o mesmo suporte 5G, mesmo Wi-Fi e mesmo processamento e a mesma tela, inclusive.

2- iPhone 12 Mini é pequeno e potente, mas e a bateria?

Iphone 12 vem com novos tamanhos Crédito: Reprodução Apple

Fique atento se você usa normalmente seu smartphone o tempo inteiro. O iPhone 12 Mini será menor que um iPhone 6 e se você é usuário hardcore, provavelmente a questão bateria pode ser impactante. Seria melhor forçar um pouquinho para pegar o modelo 12 “normal”.

3- Não compre um modelo Pro por achar que ele é tão superior aos outros

iPhone 12 e iPhone 12 mini Crédito: Apple/ Divulgação

Olhando os números no site da Apple, algo chama atenção: todos os modelos virão com muita coisa em comum. Resistência à água, resolução da tela e o design serão todos iguais. Super Retina XDR? Todos têm. Resistencia de até 6 metros de profundidade na água por 30 minutos? Todos têm. Celular leve e fino? Todos são.

4- O modelo Pro tem o que então de tão especial?

A câmera. Principalmente o modelo Pro Max. Os iPhone 12 Pro Max virão com um sensor maior e mais sensível a luz, e junto com o processamento de imagens os resultados serão realmente incríveis. Além disso, há também o sensor LiDAR que garantirá melhores vídeos e fotos com focos mais eficientes. Se seu objetivo é a melhor câmera, esse aqui é o ponto!

5- Considere pagar um pouco mais para ter mais espaço de armazenamento.

Olhando os valores em dólar, a diferença entre um iPhone 12 de 64gb para um iPhone 12 de 128gb é somente 50 dólares. Vale muito a pena apertar um pouco o orçamento para ter o dobro de armazenamento, principalmente para quem tira muitas fotos e grava muitos vídeos.

6- Não compre iPhone 11 do modelo Pro se você pode comprar um iPhone 12

Olhando a primeira vista, parece vantagem você comprar um iPhone 11 Pro Max com uma possível queda de preços ao invés de pegar o modelo mais novo. Não faça isso! O iPhone 12 normal já superará um iPhone 11 Pro Max em vários quesitos como tela, processamento, design, tecnologia 5G valendo seu rico dinheirinho por muito mais tempo.

7- Compre o carregador sem fio somente de marcas licenciadas pela Apple

A tecnologia MagSafe que virá com os carregadores sem fio se alinharão melhor com seu aparelho e tudo indica que será a melhor opção para tal. Usar cabos e carregadores não oficiais talvez não pareça ruim, mas depois de gastar uma boa soma no seu iPhone, por que não utilizar alguns acessórios originais?

8- Cuidado com capas que tenham imãs

Acompanhando o item 7, tenha cuidado com eventuais capas que tem imãs para “grudar” no seu iPhone que não sejam oficiais. Materiais muito baratos e imãs não muito bem alinhados de terceiros podem danificar seu aparelho ou estraga-lo à longo prazo.

Apple lança novos acessórios para Iphones Crédito: Reprodução Apple

9- Rumores sobre memória RAM em modelos Pro

Caso você edite vídeos e fotos no seu smartphone com muita frequência e acessa várias redes sociais tudo ao mesmo tempo, considere comprar um modelo Pro. Rumores indicam que esse iPhones virão com mais memoria RAM que os regulares. Normalmente iPhones não travam mas vai que...?

10- Precisa de carregador? Não compre da Apple de cara

Os novos iPhones não virão com carregador na caixa. Se você precisar de carregador, não vá correndo para Apple comprar modelos de 20W mais caros do que os modelos licenciados vendidos em sites como o da Amazon. Além disso. o modelo Apple é maior e pode complicar sua vida se as tomadas são muito próximas umas das outras. Considere pesquisar por outras opções.

11- Pense no futuro 5G com sua atual operadora

Os novos iPhones já estão preparados para o futuro 5G mas... quando usaremos essa tecnologia? Procure se informar com sua operadora desde já como será o uso do 5G e se há planos para sua cidade. Para quem planeja comprar o iPhone de fora, fique de olho se o futuro padrão 5G será compatível e claro, sempre opte por comprar os iPhones desbloqueados.

12- Vale a pena esperar por um iPhone 13 desde já?

Tudo indica que não. Apesar de não parecer que houve um grande salto, é só impressão. O uso do 5G e os novos itens valem sim a pena, principalmente para quem nunca teve um iPhone antes.

Aos usuários do iPhone 11, nem tanto. Mas para quem iPhone 8, XR ou XS com certeza vale a pena.

Conclusão

Se você está com a grana curta e quer curtir essa onda do iPhone 12 – o Mini vai sim te deixar feliz. Mas fique atento com a bateria que deve ser o ponto fraco.

Ao usuário comum que usa várias coisas no smartphone de modo moderado o iPhone 12 com certeza vai deixar você feliz. Lembre-se que talvez vale a pena pegar logo o modelo de 128gb ao invés de pegar o modelo de 64gb.