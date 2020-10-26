3 razões para NÃO entrar de cabeça agora na nova geração de vídeo-games

Playstation: PS5 chega com design inovador, roteador de Wifi entre outras inovações Crédito: Reprodução / Playstation.com

O mercado de vídeo-games hoje é dominado por Sony e Microsoft há um bom tempo, e com a pandemia vídeo-games se tornaram itens quase que essenciais para todos. Acontece que, até agora, eu não consegui me convencer de que eu realmente PRECISO COM TODAS AS MINHAS FORÇAS raspar o cofre para comprar os novos Xbox Series X e/ou o PS5.

Não me levem a mal – eu serei um futuro comprador de um deles – porém algo me diz para... aguardar! E não condeno quem tem bala na agulha para compra-los e ser feliz com esses mimos. Eu só acho que além dos 5 mil reais que cada um pode custar, há mais motivos por aí.

Razão 1 – há ainda muito para se jogar nos sistemas atuais?

Não há como negar o quão maneiro é o design do PS5: parece uma mistura de roteador Wi-Fi com a Eva de Wall-E com certa inspiração com Mordor. Com toda certeza será o item que mais chamará atenção na sua sala ou quarto

Contudo, vem a pergunta: cadê os jogos de nova geração? Cadê AQUELE jogo que vai abrir a geração e você se orgulhar do tipo “Finalmente, estamos numa nova era de games!”.

Não acredita em mim? Você que está lendo isso aqui nesse momento, consegue me falar um grande lançamento logo... no lançamento?

Não posso esquecer de jeito nenhum do Spider-Man: Miles Morales. Eu compraria um PS5 por causa dele se... não tivesse o jogo para PS4 também. Por falar nisso, você já terminou o Spider-Man original?

E pra quem tem o Nintendo Switch... já terminou seu Animal Crossing: New Horizons? E a galera do Xbox, já conseguiram dar conta dos jogos do incrível Xbox Game Pass?

Com certeza meu amigos irão correndo comprar novos consoles para jogar Cyberpunk 2077 (que está com o hype lá no alto) ou se deliciar com mais um jogo de vikings (vocês não se cansam?) com Assassin’s Creed: Valhalla. Mas olha só que coisa: você pode joga-los nos consoles dessa geração.

Razão 2 – será que o Xbox Series S vale a pena por ser mais barato?

Eu tenho consoles da Microsoft desde o primeiro Xbox e sempre fui muito feliz com eles. Sou hoje um feliz dono de um Xbox One Fat que comprei no lançamento e até há pouco achava que o mesmo seria logo aposentado.

Veio o Xbox Game Pass com vários e vários jogos por menos de 50 reais ao mês e digo uma coisa: vale muito a pena. Mas vale tanto a pena que por não conseguir dar conta de jogar tudo... por que vou comprar um console novo que também não apresentou nenhum jogo carro chefe de nova geração? Será que gastar 3 mil reais com um novo console para jogar jogos melhorados vale mesmo a pena?

Fica a impressão que estamos chovendo no molhado: comprar um novo console para... jogar jogos que estão por aí. Creio que logo logo virão jogos novos com todo o poder da nova geração mas nesse momento, não me peçam para correr e me endividar em até 30x para jogar jogo velho porém melhorado.

Razão 3 – uma mudança de geração vai além dos consoles

Você já deve ter percebido que, se ainda não tem uma TV 4K com HDR+, terá que fazer upgrades na sua sala ou quarto.

Mudar de geração sempre acarreta mudança de coisas ao seu redor; para ouvir melhor teremos que investir em novos headsets ou home theaters (talvez soundbars), para ver melhor um novo monitor ou uma nova TV, uma internet melhor ainda para baixar jogos nos modelos all-digital e logo logo jogar por serviços de streaming.

O conteúdo a ser ofertado nos próximos meses já demanda um investimento tão grande assim? Se você tiver dinheiro para somente um dos itens que eu citei ali em cima, já sabe que a experiência ficará comprometida (pelo menos por um tempo). Será que não vale a pena aguardar um pouco por conteúdos de nova geração que realmente façam diferença?

Menção honrosa: Nintendo Switch

Se há um vídeo-game que vendeu igual álcool em gel na pandemia foi o Nintendo Switch. Além de trazer toda a biblioteca Nintendo de jogos memoráveis e incríveis, pode-se ter pelo menos a ilusão de se habitar num mundo quase perfeito como o de Animal Crossing: New Horizons, ou salvar a Princesa Zelda ou entrar nas aventuras dentro do universo de Super Mario.

A Nintendo corre por fora nessa disputa de gigantes de games mas ainda traz muita coisa legal que vale a pena ser conferida. Tomara que com sua chegada ao Brasil e o aumento da concorrência, seus jogos fiquem mais baratos e mais acessíveis, sendo um caminho alternativo para quem ainda não quer pular de geração.

Conclusão: ainda terei os dois sistemas, mas não agora.

Eu espero, do fundo do meu coração, que eu esteja errado e dezembro se mostre que meu 13º tenha que ser gasto todo com esses consoles superpoderosos. Mas por enquanto não é isso que eu vejo.