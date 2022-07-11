O sono da infância

Os bons hábitos de sono melhoram a imunidade Crédito: Freepik

O sono é um dos principais processos fisiológicos para a manutenção da vida e passamos um terço dela dormindo. Há uma flutuação nessa proporção de acordo com a idade, conforme o tempo passa, ocorre uma tendência à diminuição da quantidade de horas necessárias.

Uma criança passa 40% da infância dormindo e até os dois anos pode passar mais tempo dormindo do que acordada. Antes disso, enquanto ainda somos um feto, dormir é uma atividade primária e extremamente importante. O período perinatal, que vai de 22 semanas de gestação até 7 dias de nascido, marca um padrão de sono dentro de um relógio biológico com menos de 24 horas. No período neonatal, que compreende as quatro primeiras semanas de vida, já nos enquadramos no ritmo circadiano, equivalente a 24 horas, mas ainda não há distinção entre luz e escuridão para regularização.

Até os 3 meses de vida há necessidade de 16 à 20 horas de sono por dia, contribuindo enormemente para o desenvolvimento e crescimento e depois até os seis meses começa a habituar a vigília. Além disso, nessa idade o sono REM dura 30% do tempo total de sono, auxiliando no desenvolvimento cerebral. Até um ano de vida a quantidade de horas dormindo chega à 12 horas por dia, tendo até quatro cochilos durante o dia. Nesta fase as rotinas de sono ainda podem ser desenvolvidas e isso auxilia diretamente na aprendizagem da criança.

Na primeira infância as crianças demonstram sonolência através dos bocejos, choro, irritabilidade, costumam pedir colo e coçam os olhos. Os comportamentos dos bebês e crianças refletem diretamente a arquitetura dos hábitos da família, por isso é importante a geração de uma rotina de sono, respeitando a demanda das mamadas, ajustando o relógio biológico de acordo com a idade.