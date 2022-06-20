Muitas vezes, ignoramos os sinais do nosso corpo dizendo que não está sendo nada bom Crédito: Freepik

Temos como lugar seguro o que chamamos de zona de conforto. Esse lugar estático onde dizem que habitam os fracos que buscam resquícios de alívio. E os influenciadores motivacionais vibram em dizer imperativamente: “Saia da sua zona de conforto e alcance o sucesso!”, como se fosse algo simples em que se faz após uma boa xícara de café bem forte. Junto com a onda de “life coach” e de profissionais de saúde em estilo de vida e ciências comportamentais, há também o grito solitário de quem está aí pra dizer que não há zona de conforto em saúde.

Afirmar que alguém não emagrece porque não quer sair da zona de conforto é simplificar uma série de fatores complexos. Dizer que falta força de vontade ao diabético, que o indivíduo com dor crônica não melhora porque não quer trabalhar ou que o depressivo está com preguiça e fazendo “corpo mole” é desumanizar qualquer olhar em direção da saúde.

Não há zona de conforto em saúde pois não há conforto no adoecimento. O lugar do adoecimento é apertado, desconfortável e cheio de julgamentos de quem fala que é fácil sair. O que ocorre é que, muitas vezes, ignoramos os sinais do nosso corpo dizendo que não está sendo nada bom para a própria sobrevida ou então simplesmente não conseguimos sair do fundo do poço da doença. A zona de conforto em saúde é um lugar escuro, escorregadio e solitário. Eventualmente precisamos que uma equipe inteira de profissionais de saúde joguem uma corda para sair de lá, eventualmente precisamos de escalar aos poucos em direção a saída, com uma mudança de cada vez.