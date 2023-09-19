8 hábitos que ajudam a aumentar a massa muscular

Ganho de massa muscular depende de hábitos saudáveis que vão além de simplesmente frequentar a academia Crédito: Just dance | Shutterstock

Ganhar massa muscular está entre os objetivos da maioria das pessoas que frequentam a academia. No entanto, o assunto torna-se um termo polêmico quando os praticantes buscam resultados rápidos. Afinal, assim como qualquer outro exercício, a hipertrofia exige constância.

Nesse sentido, saber como ganhar massa muscular de forma saudável torna-se uma prioridade, especialmente porque fazer os músculos crescerem vai muito além de comer bem ou frequentar assiduamente a academia, como muitos acreditam. E se você é daqueles que tem foco absoluto nos treinos, mas exagera no dia a dia, o seu erro pode estar aí.

Por isso, listamos 10 hábitos diários que favorecem o ganho de massa muscular para você turbinar os resultados do seu treino e nunca mais reclamar da perda de massa. Confira!

1. TENHA UMA ALIMENTAÇÃO RICA EM PROTEÍNAS

Se você busca ganhar massa muscular, umas das primeiras coisas que precisa compreender é o papel das proteínas, pois elas são a base para a construção do tecido muscular, sendo cruciais não apenas para a manutenção, mas também para o ganho de massa magra, e devem ser ingeridas na quantidade adequada.

"Estudos mostram que, para um ganho focado em hipertrofia, devemos ingerir 1,5 g a 2 g de proteína por kg de peso corporal. Isso significa que, se você tem 80 kg, deve ingerir, no processo de hipertrofia, entre 120 g e 160 g de proteína", explica a nutróloga Marcella Garcez.

2. TREINE CONSTANTEMENTE

Constância, você com certeza já deve ter ouvido o seu personal falar essa palavra, afinal, ela é a base para o ganho de massa muscular. Sendo assim, se você é daqueles que visita a academia uma vez por mês, não adianta esperar que os músculos cresçam sozinhos, pois eles precisam de estímulo, sendo recomendado por especialistas treinar de 3 a 5 vezes por semana para garantir que o mesmo grupo muscular seja trabalhado 1 a 2 vezes nesse intervalo.

3. TROQUE DE TREINO DE FORMA REGULAR

Se a constância é base para a hipertrofia, a troca de treino com certeza são os pilares. Isso porque alterar os exercícios praticados a cada 4 ou 5 semanas garante estímulos diferentes aos músculos, acelerando o processo de ganho de massa muscular. Apesar disso, é sempre recomendado consultar um profissional para realizar a troca e evitar riscos de lesões.

"É interessante que tenha variação e seja feita uma troca periódica no treinamento. Pode ser a cada 30 ou 40 dias, dependendo da frequência que a pessoa tem na academia", diz o personal trainer Caio Signoretti.

Dormir bem é importante para os músculos crescerem Crédito: Damir Khabirov | Shutterstock

4. DURMA BEM

Você com certeza já deve ter ouvido a frase: "É no descanso que o músculo cresce". Se duvidou dela em algum momento, já pode mudar de ideia. Segundo a nutróloga Marcella Garcez, dormir por pelo menos 8 horas por dia é indispensável para o crescimento do músculo. "Além de ajudar a manter a massa magra e regenerar as fibras musculares, o nosso organismo precisa desse descanso reparador para melhorar a resposta imune", diz a especialista.

5. PEGUE PESADO NO TREINO

Os músculos só crescem muito se você fizer força. Por isso, ter intensidade no treino é um detalhe importante. "O ponto principal é gerar esforço suficiente, treinando com intensidade. E a intensidade do treino pode ser alcançada de duas maneiras: com altas cargas e poucas repetições, e com baixas cargas e mais repetições", expõe Caio Signoretti.

6. AJUSTE A CARGA

Se você treina há um tempo e percebe que os músculos não estão crescendo, é possível que o efeito platô esteja te atrapalhando. Neste caso, as pessoas não percebem resultados no corpo porque o músculo se acostuma com os estímulos que recebe, daí surge a necessidade de mudar a carga do seu treino.

"Então, por exemplo, na primeira troca de treino, você pode apenas aumentar a carga dos exercícios e fazer menos repetições. Depois de 30 dias, na segunda troca, continua fazendo os mesmos exercícios, mas diminuindo a carga e aumentando as repetições", explica Caio Signoretti.

7. HIDRATE O CORPO

Os músculos são formados por 75% de água, isso significa que para estimular o crescimento de massa muscular e manter o corpo saudável você deve apostar na ingestão regular de pelo menos 2 litros de água por dia. E, claro, associar a prática a uma alimentação saudável e treinos regulares.

8. FAÇA ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL