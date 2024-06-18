Sheila Mello é diagnosticada com pneumonia e alerta seguidores

Sheila Mello descobre pneumonia após duas semanas com tosse Crédito: Fotoarena/Folhapress

Sheila Mello usou as redes sociais para contar que foi diagnosticada com pneumonia. A ex-dançarina do É o Tchan se sentiu mal na madrugada deste domingo (16) e decidiu procurar atendimento médico no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Com quadro de tosse e febre alta, ela fez vários exames e os médicos atestaram pneumonia. Depois de algumas horas, ela recebeu alta hospitalar para continuar a recuperação em casa. "Estava com uma tosse persistindo já há duas semanas. Estava tranquilo, porque não estava com febre, mas essa noite fiquei com muita falta de ar, não consegui dormir e fui para o hospital. Acredita que deu pneumonia? O médico falou que está uma epidemia. Se você está com uma tosse seca e está persistindo, corra".

Sheila disse ter ficado assustada com o número de pessoas diagnosticadas com a doença e falou sobre uma mensagem que recebeu de um enfermeiro parabenizando seus conteúdos nas redes sobre cuidados com o corpo e a saúde mental.

"Postei que estava no hospital e depois que tive laudo de uma pneumonia, um enfermeiro me mandou uma mensagem falando sobre uma epidemia de pneumonia e o aumento do número de pessoas com problemas psiquiátricos", começou Sheila no vídeo.