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Televisão

Renata Lo Prete viraliza ao cantar música de Gloria Groove no 'Altas Horas'

Apresentadora foi uma das convidadas para o especial ao vivo do programa neste sábado e se empolgou ao cantar um dos sucessos da artista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 08:46

Renata Lo Prete e Gloria Groove
Renata Lo Prete e Gloria Groove Crédito: Twitter/@tvglobo
Renata Lo Prete impressionou os internautas na noite do sábado, 5. Isso porque, durante sua participação no especial ao vivo do programa Altas Horas, da TV Globo, a apresentadora apareceu super empolgada cantando o sucesso Vermelho, de Gloria Groove.
Nas redes sociais, os admiradores da jornalista elogiaram a sua animação e comentaram o quanto ficaram felizes por vê-la ao lado da cantora.
Logo depois da repercussão, Renata compartilhou em suas redes sociais o vídeo que gravou com Gloria Groove - dessa vez, as duas soltaram a voz juntas.
"[Eu sou] muito, muito fã", disse a âncora do Jornal da Globo, pouco antes de dizer que havia realizado um sonho.
"É o maior cover do Brasil, TV Globo [...] Renata Lo Prete, amor. Esqueça tudo", brincou Gloria ao agradecer o carinho de Renata.

Veja alguns comentários dos internautas:

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