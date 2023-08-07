Renata Lo Prete viraliza ao cantar música de Gloria Groove no 'Altas Horas'

Renata Lo Prete e Gloria Groove Crédito: Twitter/@tvglobo

Renata Lo Prete impressionou os internautas na noite do sábado, 5. Isso porque, durante sua participação no especial ao vivo do programa Altas Horas, da TV Globo, a apresentadora apareceu super empolgada cantando o sucesso Vermelho, de Gloria Groove.

simplesmente renata lo prete cantando vermelho da glória groove pic.twitter.com/yjS3p8cOW2 — luscas ™️ (@luscas) August 6, 2023

Nas redes sociais, os admiradores da jornalista elogiaram a sua animação e comentaram o quanto ficaram felizes por vê-la ao lado da cantora.

Logo depois da repercussão, Renata compartilhou em suas redes sociais o vídeo que gravou com Gloria Groove - dessa vez, as duas soltaram a voz juntas.

"[Eu sou] muito, muito fã", disse a âncora do Jornal da Globo, pouco antes de dizer que havia realizado um sonho.

"É o maior cover do Brasil, TV Globo [...] Renata Lo Prete, amor. Esqueça tudo", brincou Gloria ao agradecer o carinho de Renata.

Veja alguns comentários dos internautas:

como pode a Renata Lo Prete ser a melhor pessoa do mundo https://t.co/QEeDsfVeMl — igor ⸆⸉ ! ✧ FAST FORWARD (@hourlyalvees) August 6, 2023

a renata lo prete cantando gloria groove com fervor foi tudo pra mim pic.twitter.com/AHGARnLS3d — 𝓶𝓲𝓼𝓼 𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 (@godblessjinkx) August 6, 2023