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Priscilla diz que novo namorado despertou nela o desejo de ser mãe

Cantora também falou sobre a saída do gospel em entrevista a Pedro Bial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Maio de 2024 às 11:26

A cantora Priscilla com o namorado, o DJ André Laudz
A cantora Priscilla com o namorado, o DJ André Laudz Crédito: Reprodução
Namorando há quase um ano o DJ André Laudz, a cantora Priscilla (ex-Alcântara) revelou no Conversa com Bial que a maternidade já é um pensamento forte. Tudo por conta do novo relacionamento.
"Encontrei a pessoa que me faz querer construir família, me fez ter a vontade de ser mãe. Em duas semanas a gente começou a namorar. É amor. A gente ama fazer coisas juntos. Acredito que no futuro a gente vai lançar algo", disse.
Segundo ela, Laudz é o grande amor de sua vida. "É diferente de tudo o que já experimentei, o amor que a gente tem é sólido, vem a partir da escolha de querer estar junto, admiração. Não só pela adrenalina de estar apaixonado."
No bate-papo com Pedro Bial, a cantora também comentou sobre sua saída do gospel, ritmo que cantava no início da carreira. Essa ruptura causou e ainda causa muitos transtornos a ela com fãs mais antigos.
"Me esforço para me desvincular do evangélico hoje em dia. O próprio termo se associa a muita coisa que não acredito. Venho de tradição protestante e a fé continua tendo esse lugar na minha vida. Uma fé autônoma, de não depender de uma doutrina que imponham para mim."

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