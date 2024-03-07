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'Muito amor e saudade', diz Wanessa Camargo sobre reencontro com o pai

Cantora compartilhou nesta quinta-feira (7) uma foto ao lado de Zezé Di Camargo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Março de 2024 às 14:14

BBB 24: Wanessa Camargo posa ao lado de Zezé
BBB 24: Wanessa Camargo posa ao lado de Zezé Crédito: Reprodução/Instagram/@wanessa
Após sua desclassificação do BBB 24 (Globo), Wanessa Camargo compartilhou nesta quinta-feira (7) uma foto ao lado de seu pai, Zezé Di Camargo.
Wanessa recebeu o apoio do sertanejo nas redes sociais. "Um reencontro de escuta, mas também de muito amor e saudade", dizia a legenda do post.
Na semana, Zezé se pronunciou após a filha deixar o reality. "Quando ela saiu do BBB, só falei com ela por telefone duas vezes e a gente tem essa chance de falar, de se ver, né? Mas eu estou chegando [6] em São Paulo e eu vou encontrá-la pessoalmente e aí eu posso falar mais sobre ela", disse em entrevista à Quem.

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