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Luto

Morre Renatinho, do Bokaloka, após sofrer infarto durante show no Rio

O cantor passou mal em cima do palco na quarta-feira (4) e precisou ser socorrido pelos frequentadores da casa ao Hospital Municipal Lourenço Jorge (RJ), onde recebeu o primeiro atendimento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 07:34

Renatinho, 48, vocalista da banda Bokaloka, morreu na tarde desta quinta-feira (5), um dia após sofrer um infarto no Bar do Zeca, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A GR Shows, que gerenciava a carreira do artista, publicou um comunicado sobre a morte nas redes sociais.
"É com muito pesar que comunicamos o falecimento do cantor Renatinho, vocalista do grupo BokaLoka, na tarde de hoje, em decorrência de um choque cardiogênico devido a um infarto agudo do miocárdio", diz a nota. "A comunidade do samba está em luto e neste momento pedimos muita oração e desejo de força para os familiares, amigos e fãs do artista."
O cantor Renatinho Bokaloka
O cantor Renatinho Bokaloka Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor passou mal em cima do palco na quarta-feira (4) e precisou ser socorrido pelos frequentadores da casa ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde recebeu o primeiro atendimento. Na tarde desta quinta, Renatinho foi transferido ao Instituto Nacional de Cardiologia devido a gravidade do estado de saúde. "[Ele] passou por um procedimento de identificação de obstrução das artérias coronárias", disse a GR Shows.
Em maio, a banda Bokaloka fez uma turnê pela Europa e Renatinho passou mal. Ele teve um pico de pressão e um princípio de infarto. Na época, o vocalista passou por dois procedimentos: um para desobstruir a aorta, que estava comprometida em 90%, e outro para colocar um "stent" uma espécie de tubo que serve para restaurar o fluxo sanguíneo normal na artéria coronária.
Há cinco meses, o cantor contou em uma entrevista ao Brito Podcast que já tinha sofrido um princípio de infarto em 2014.

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