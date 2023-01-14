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Miguel Falabella fala sobre "lado monstruoso e desumano" de Cássia Kis

Em entrevista a uma rádio portuguesa, o dramaturgo falou que se arrepende de ter trabalhado ao lado da atriz
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 15:53

O ator e diretor Miguel Falabella
O ator e diretor Miguel Falabella Crédito: Instagram/@miguelfalebellareal
Miguel Falabella e Danielle Winits participaram de um programa na rádio portuguesa RFM e em certo momento, questionado sobre se teria recusado algum papel ou parceria ao longo da sua carreira, o dramaturgo respondeu que não teria contracenado ao lado de Cássia Kis. A atriz tem feito diversas declarações preconceituosas desde o ano passado, como a que casais homoafetivos "destroem a família e vida humana".
"Hoje em dia, se eu olhasse para trás, eu teria recusado alguns trabalhos. Com Cássia Kis, por exemplo, com quem trabalhei, fiz até teatro. Porque, na verdade, o que nós vimos hoje em dia, a pessoa que ela se transformou, ela já era, mas nós éramos mais jovens e preferíamos não ver aquele lado monstruoso, desumano", justificou.
"Eu me lembro que ela fez coisas muito desagradáveis em uma peça que fizemos juntos, e eu até, na época, falei: 'Não é assim que se trata as pessoas, ficou louca?'. Mas a gente não tinha muito tempo para isso, era um elenco muito grande. E finalmente, hoje em dia, ela se mostrou exatamente como é", afirmou Falabella, que esteve ao lado da atriz na peça de teatro Mephisto (1993).
Outros famosos tem se posicionado contra o comportamento da veterana, que está no ar na atual novela das 21h, da Rede Globo, Travessia, de Glória Perez. José de Abreu está sendo representado pela advogada Luanda Pires, especialista em Direito Antidiscriminatório e presidente da Associação Brasileira de Mulheres LBTIs, em três ações processuais contra Cássia Kis após as falas homofóbicas da famosa durante entrevista à jornalista Leda Nagle no final de outubro.

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