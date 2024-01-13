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Saúde

Mamma Bruschetta é internada em UTI após dores no peito e falta de ar

Colunista do Melhor da Tarde (Band) recebeu diagnóstico quadro infeccioso no pulmão e de algumas alterações cardíacas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 11:01

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mamma Bruschetta, 74, foi internada na UTI cardíaca do Hospital São Luiz, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (12), após apresentar queixas de dores no peito e falta de ar.
A reportagem apurou que a colunista do Melhor da Tarde (Band) estava há dias reclamando de um desconforto na região do tórax, mas estava reticente em ir ao hospital. Entretanto, Thiago Nielsen, assessor dela, conseguiu convencê-la a buscar ajuda médica na manhã desta sexta.
Mamma Bruschetta deu entrada em hospital com quadro de tosse e falta de ar
Mamma Bruschetta deu entrada em hospital com quadro de tosse e falta de ar Crédito: Instagram/ @mammabruschetta
Ela foi submetida a uma bateria de exames e recebeu diagnóstico quadro infeccioso no pulmão, e também algumas alterações cardíacas. Assim, os médicos decidiram por mantê-la internada na Unidade de Terapia Intensiva. para observação.
"Ela está bem, tranquila, lucida e acordada. Tá tudo bem", informou a equipe de Mamma Bruschetta à reportagem.
A internação da apresentadora foi divulgada pelo colunista Gabriel Perline, do IG, e confirmada pela reportagem.
A reportagem entrou em contato com a Band e o Hospital São Luiz para colher mais informações de Mamma Bruschetta, mas até o fechamento da reportagem não recebeu resposta. O espaço está aberto para manifestação.

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