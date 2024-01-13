Mamma Bruschetta é internada em UTI após dores no peito e falta de ar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mamma Bruschetta, 74, foi internada na UTI cardíaca do Hospital São Luiz, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (12), após apresentar queixas de dores no peito e falta de ar.

A reportagem apurou que a colunista do Melhor da Tarde (Band) estava há dias reclamando de um desconforto na região do tórax, mas estava reticente em ir ao hospital. Entretanto, Thiago Nielsen, assessor dela, conseguiu convencê-la a buscar ajuda médica na manhã desta sexta.

Mamma Bruschetta deu entrada em hospital com quadro de tosse e falta de ar Crédito: Instagram/ @mammabruschetta

Ela foi submetida a uma bateria de exames e recebeu diagnóstico quadro infeccioso no pulmão, e também algumas alterações cardíacas. Assim, os médicos decidiram por mantê-la internada na Unidade de Terapia Intensiva. para observação.

"Ela está bem, tranquila, lucida e acordada. Tá tudo bem", informou a equipe de Mamma Bruschetta à reportagem.

A internação da apresentadora foi divulgada pelo colunista Gabriel Perline, do IG, e confirmada pela reportagem.