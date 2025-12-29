Ludmilla canta trecho de música inédita com a americana Latto em show no ES; veja vídeo

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18:24
Quem esteve no show da Ludmila em Vila Velha no último domingo (28) teve um gostinho do que promete ser um dos hits de 2026. Durante a apresentação, a cantora surpreendeu o público ao cantar, pela primeira vez, um trecho de "Bota", faixa inédita gravada com a rapper americana Latto.
A reação foi imediata: gritos, celulares para o alto e aquela sensação coletiva de “já queremos a música inteira”. Mesmo com apenas um trecho apresentado, ficou claro que a faixa tem tudo para dominar playlists, pistas e redes sociais assim que for oficialmente lançada.
“Bota” é a única música ainda inédita do álbum Fragmentos, lançado em novembro, e já nasce cercada de expectativa. A parceria internacional reforça a fase ousada da cantora, que tem apostado cada vez mais em colaborações globais e sonoridades que dialogam com o pop, o funk e o rap.
Pelo termômetro de Vila Velha, o público já aprovou o hit. Agora é só esperar o play oficial.
