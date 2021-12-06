US$ 10 milhões

Leonardo DiCaprio vende casa em Malibu por R$ 58 milhões

O ator comprou outra propriedade ainda maior na mesma praia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 08:49

O ator Leonardo DiCaprio
O ator Leonardo DiCaprio Crédito: Divulgação
Após vender seu apartamento de luxo em Nova York, Leonardo Dicaprio, 47, se despediu de outra propriedade: sua casa de praia em Malibu, Califórnia.
O ator vendeu a casa, de 158 metros quadrados de área construída, por US$ 10 milhões, cerca de R$ 58 milhões.
Segundo o site TMZ, ele pagou US$ 1,6 milhão, cerca R$ 9 milhões pelo imóvel quando o adquiriu, em 1998, após o sucesso de "Titanic". O ator colocou a casa à venda em setembro deste ano.
O vencedor do Oscar de melhor ator por "O Regresso" (2015), no entanto, não vai ficar sem frequentar a estrelada praia de Malibu, queridinha dos famosos.
Isso porque ele adquiriu outro imóvel na cidade, no valor de US$ 13,8 milhões, cerca de R$ 78 milhões, e ainda tem um terreno no mesmo balneário avaliado em US$ 23 milhões, ou R$ 130 milhões.
A casa que foi vendida tem três quartos e dois banheiros, ofurô, piscina e entrada direto na faixa de areia da praia.

Veja Também

'Está com inveja', Madonna detona 50 Cent após rapper ridicularizar suas fotos

Cardi B é a nova diretora criativa da Playboy e convoca criadores

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

