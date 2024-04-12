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Cantando

Iza faz live com show para fãs e exibe barriga de grávida pela primeira vez

A cantora Iza exibiu, pela primeira vez, a barriga de grávida de três meses do jogador de futebol Yuri Lima
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 17:03

A cantora Iza exibiu, pela primeira vez, a barriga de grávida de três meses. Ao lado da banda, a artista apareceu produzida em uma transmissão ao vivo feita nas próprias redes sociais, que havia anunciado no mesmo dia em que a gravidez foi anunciada na quarta-feira (10).
"Eu sei que vocês já tinham escutado essa notícia [da gravidez] antes, mas eu achei que ia ser muito especial... muito mais especial se eu pudesse contar para vocês assim, fazendo aquilo que eu mais amo [cantar]", avisou. O bebê , fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, do Mirassol, está previsto para nascer no início de outubro.
Iza cantou "Mó Paz" e "Dona de Mim" na transmissão. "Eu não ensaiei ela com a banda, mas todo mundo sabe essa música. Eu estou grávida também, pega no meu pé não", brincou a artista antes de começar a cantar "Anunciação", de Alceu Valença.
"Estou me sentindo mais feliz que nunca, mais criativa que nunca. Parece que o mundo mudou de cor já e só tem três meses. Que loucura!", anunciou antes de começar a cantar "Dona de Mim". Após falar da gravidez, Iza ainda agradeceu à equipe e aos fãs, afirmando que será "o momento mais feliz da vida dela".
Ela encerrou a live cantando "Uma Vida É Pouca Pra Te Amar". "Espero que chegue um momento em que eu nem lembre mais quem eu era antes. Quero dar meu melhor para o meu filho e meus fãs. Acho que uma coisa muito louca acontece com a maternidade: ao mesmo tempo que a gente sente muito medo, a gente perde todos os medos", afirmou.

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