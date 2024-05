'Dança dos Famosos': veja quem venceu a repescagem e votos dos jurados

Classificação da repescagem da Dança dos Famosos 2024 no programa de 26 de maio . Crédito: Reprodução/'Domingão Com Huck'(2024)/TV Globo

A Dança dos Famosos foi ao ar na noite de hoje, domingo, 19, no Domingão Com Huck, definindo os classificados da repescagem: Bárbara Reis, Lexa, Juliano Floss e Micael Borges.



Luciano Huck explicou como funcionaria a dinâmica. Desta vez, em vez de os votos serem por notas e conforme as apresentações, as oito duplas se apresentaram, e posteriormente, ao fim do programa, os cinco jurados diriam quais os quatro que gostariam que passassem de fase.