Cantor country morre aos 32 anos após desaparecer

O cantor country Luke Bell foi encontrado morto nesta segunda-feira (29), em Tucson
Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 19:01

O cantor country Luke Bell morreu aos 32 anos Crédito: Divulgação
O cantor country Luke Bell, de 32 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (29), em Tucson, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. A morte do artista foi confirmada pelo seu amigo, Matt Kinmann, ao blog Saving Country Music. É o que informa o site "Independent".
A publicação informou que a causa da morte não foi informada. Acreditava que o artista havia ido para Tucson para a participação em um show.
Natural de Cody, em Wyoming, nos Estados Unidos, Bell se lançou na música em 2012 com o álbum com seu nome. Dois anos depois, ele ganhou espaço no cenário do country com o álbum Don't Mind If I Do.
O artista teve sua chance na música country quando assinou um contrato de gravação com a gravadora Thirty Tigers, com sede em Nashville, em 2016.
Ao longo da carreira, ele realizou trabalhos ao lado de nomes como Alabama Shakes, Margo Price e Langhorne Slim e tocou em slots de apoio para Willie Nelson e Dwight Yoakam.

Veja Também

Demi Lovato diz que se arrepende de documentários

Mãe de Britney Spears nega abusos: 'Eu tentei o meu melhor para ajudá-la'

Carolina Dieckmann diz que nunca posou nua devido a sonho com 'homem que lembrava Deus'

Este vídeo pode te interessar

