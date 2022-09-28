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Atriz da Disney revela que retirou tumor aos 19 anos e mostra cicatriz

Rachel Zegler, que fará o papel principal no novo live-action do filme ‘Branca de Neve e os Sete Anões’, da Disney, contou sua experiência em rede social
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 10:13

A atriz Rachel Zegler
A atriz Rachel Zegler Crédito: @rachelzegler / Instagram
Rachel Zegler, que fará o papel principal no novo live-action do filme Branca de Neve e os Sete Anões, resolveu contar, por meio dos stories do Instagram, que quando tinha 19 anos, descobriu que poderia ter câncer de mama porque tinha um tumor no seio esquerdo.
A atriz de 21 anos compartilhou uma foto em preto e branco mostrando uma cicatriz no seio coberta por curativos. "Dois anos atrás, encontrei um caroço no meu seio e passei pelo que foi, sem dúvida, a semana mais assustadora da minha vida. Tive a sorte de ter o cuidado do meu pediatra, que me receitou um ultrassom, o que levou a um procedimento de biópsia ambulatorial", confessou.
"Felizmente, era benigno. Agora a cicatriz serve como um lembrete para verificar meus seios regularmente em busca de qualquer crescimento irregular", ressaltou a artista.
'Sem dúvida, a semana mais assustadora da minha vida', diz Rachel Zegler
'Sem dúvida, a semana mais assustadora da minha vida', diz Rachel Zegler Crédito: @rachelzegler / Instagram
De acordo com Rachel, o fibroadenoma de seu seio esquerdo é comum de ser encontrado e incentivou os fãs e seguidores a se cuidarem para prevenir o câncer de mama. "A detecção precoce salva vidas! Verifique sua carne de mama", finalizou.
Mais sobre o filme
O live-action do filme Branca de Neve e os Sete Anões será dirigido por Marc Webb, com Marc Platt como produtor. Além deles, Benj Pasek e Justin Paul, de La La Land e O Rei do Show, serão os responsáveis por escrever novas músicas para o longa da Disney. A produção, que chega aos cinemas em 22 de março de 2024, também conta com Gal Gadot no papel da Rainha Má.
A história de Branca de Neve já ganhou várias adaptações, incluindo Espelho, Espelho Meu e Branca de Neve e o Caçador, com Kristen Stewart e Chris Hemsworth.

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