André Marques faz desabafo sobre ganho de peso após bariátrica: 'Já estive no fundo do poço'

André Marques faz desabafo sobre ganho de peso após bariátrica Crédito: Reprodução/Instagram

André Marques compartilhou um relato sobre ter engordado após sua cirurgia bariátrica. O apresentador compartilhou um vídeo de conscientização sobre a obesidade nesta quarta-feira, 11.

André respondeu comentários e lembrou da época que precisou passar pela cirurgia: "Para quem não sabe eu sou bariátrico, já pesei 162 kg. Eu cheguei a 80 e poucos, mas depois que a gente começou a cozinhar aqui no canal todo dia eu dei uma engordadinha de uns 6,7 kg, que estou querendo perder".

"As pessoas dizem: 'Percebi que você engordou'. Eu falo que engordei mesmo e brinco para poder até me alertar, porque eu já estive no fundo do poço. O fundo do poço tem mola. A mola depende da sua força de vontade, da sua dedicação, de você procurar ajuda. A gente não pode romantizar a obesidade."