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André Marques faz desabafo sobre ganho de peso após bariátrica: 'Já estive no fundo do poço'

'A gente não pode romantizar a obesidade’, refletiu o apresentador
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 10:06

André Marques faz desabafo sobre ganho de peso após bariátrica
André Marques faz desabafo sobre ganho de peso após bariátrica Crédito: Reprodução/Instagram
André Marques compartilhou um relato sobre ter engordado após sua cirurgia bariátrica. O apresentador compartilhou um vídeo de conscientização sobre a obesidade nesta quarta-feira, 11.
André respondeu comentários e lembrou da época que precisou passar pela cirurgia: "Para quem não sabe eu sou bariátrico, já pesei 162 kg. Eu cheguei a 80 e poucos, mas depois que a gente começou a cozinhar aqui no canal todo dia eu dei uma engordadinha de uns 6,7 kg, que estou querendo perder".
"As pessoas dizem: 'Percebi que você engordou'. Eu falo que engordei mesmo e brinco para poder até me alertar, porque eu já estive no fundo do poço. O fundo do poço tem mola. A mola depende da sua força de vontade, da sua dedicação, de você procurar ajuda. A gente não pode romantizar a obesidade."
"A obesidade é uma das doenças que mais matam no mundo por ano. Você não morre da palavra obesidade, você morre de doenças associadas. Então, não ache normal: "Ah, eu tô gordinho, mas eu tô saudável" (...) Procure um profissional, faça seus exames, porque a coisa mais importante que a gente pode ter é a nossa saúde, que é o que vai manter a gente mais tempo aqui com as pessoas que a gente ama", concluiu André.

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