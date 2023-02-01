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Pólipo uterino

Ana Hickmann passa por cirurgia para retirada de cisto do útero: ‘Atrapalhou muitas coisas’

Procedimento foi feito no início do mês, mas apresentadora disse ter compartilhado a situação para ajudar outras mulheres
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 09:09

Ana Hickmann contou ter passado por uma cirurgia para retirar um cisto do útero
Ana Hickmann contou ter passado por uma cirurgia para retirar um cisto do útero Crédito: YouTube/Canal Ana Hickmann
Nesta segunda-feira, 30, a apresentadora Ana Hickmann revelou ter passado por uma cirurgia para retirar um cisto do útero. Segundo Hickmann, o procedimento foi realizado no início do mês, mas ela resolveu falar sobre a situação para ajudar outras mulheres.
“O mais importante é compartilhar com outras mulheres sobre a necessidade de a gente se cuidar, de sempre procurar médicos, de sempre deixar os exames em dia, porque uma dorzinha ali durante muito tempo não é normal”, disse nos stories do Instagram.
Ela compartilhou a rotina antes e depois do procedimento em um vídeo no YouTube. A apresentadora relatou que começou a ter cólicas menstruais intensas há um ano e meio e que, após uma ida à ginecologista, descobriu um pequeno sangramento.
Ana, então, passou por vários exames até o diagnóstico. “Já me atrapalhou com muitas coisas. Inclusive, em alguns planos familiares”, disse.
A médica Poliani Brizmic, responsável pelo procedimento, explicou que pólipo, como é chamado o cisto, também pode interferir na fertilidade. Poliani ainda disse que, na maioria das vezes, a retirada do pólipo é recomendada, a não ser que a lesão seja muito pequena. A cirurgia durou cerca de uma hora.

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