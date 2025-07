Famosos

Alcione diz que maconha é plantada no quintal no Maranhão, mas erva não faz sua cabeça

Cantora, que celebra 50 anos de carreira, também fala sobe poliamor ('falta de higiene') e de suposto crush pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF

"Não sou de ferro. Mas graças a Deus, eu tenho astral, bons pensamentos para as coisas", emenda a artista maranhense. E por falar na terra natal, Alcione brinca na entrevista com o fato o uso recreativo da maconha ser bastante comum em seu estado. "Maconha, lá no Maranhão, o povo já planta no quintal".>