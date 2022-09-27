Vitória Coffee Summit reúne lideranças para debater o futuro do café no ES

Café: riqueza do Espírito Santo Crédito: Divulgação

Nos últimos três anos o mundo passou por eventos que impactaram substancialmente o mercado de café, consequência não só da pandemia de Covid-19, que, em termos econômicos, causou a ruptura das cadeias logísticas globais e inflação, como também adversidades climáticas no Brasil que reduziram a oferta de café.

Para se ter uma ideia, nunca se viram preços tão elevados para o café como os verificados a partir de 2021. Agentes ligados ao mercado de café consideram que fatores mercadológicos importantes ainda atuam pressionando preços e que mudanças estruturais ainda podem acontecer no mercado global de café no curto prazo.

Para entender o comportamento atual do mercado e os cenários futuros para esse segmento produtivo tão relevante para o agronegócio brasileiro, estarão reunidos durante dois dias, em Vitória, capital do Espírito Santo, as principais lideranças nacionais e internacionais do mercado de café. O encontro, denominado "Vitória Coffee Summit 2022", acontecerá de 28 a 29 deste mês e é organizado pelo Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), organização de utilidade pública, que reúne os comerciantes e exportadores de café do estado do Espírito Santo.

Produção de café conilon Crédito: Divulgação

LIDERANÇAS

Márcio Candido Ferreira é o presidente do CCCV Crédito: Divulgação

Para o Presidente do CCCV, Márcio Candido Ferreira, o encontro vai receber lideranças que representam mais de 30 milhões de sacas de café. “Só para comparar, isso equivale a quase todo o volume de café que o Brasil transaciona com o exterior em um ano”, completa Márcio. Para o executivo, outro fato importante que o mercado considera e que será amplamente debatido no encontro, é a projeção que ele faz de que o Brasil, até o ano de 2025, voltará a ser o maior produtor mundial de café robusta/conilon, superando o Vietnã, atualmente o maior produtor.

DEBATEDORES

Ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite é um dos debatedores do Vitória Coffee Summit Crédito: Divulgação

Entre os debatedores, estarão presentes o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e lideranças como: Pedro Renault (economista sênior do Itaú BBA), Flávia Paulino (CEO da Exportadora Guaxupé), Marcos Mattos (Diretor Executivo do Cecafé), Mariana Caetano (CEO da Santos Lab), Lúcio Dias (Cooxupé - maior cooperativa de café do mundo), Anderson Carvalho (Diretor de Operações da Imetame Porto), Tatiana Tristão (Diretora da Realcafé/Tristão), Francisco Sérgio (Presidente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado), Carolina Silvestre (Diretora da Kantar - líder mundial em insights, dados e consultoria), Luiz Bastianello (Cooabriel) e Valdicimar Matussoch (DJI Technology - maior vendedor global de drones).

A diretora da Realcafé Tatiana Tristão é debatedora Vitória Coffee Summit 2022 Crédito: Divulgação

O Vitória Coffee Summit 2022 é gratuito e tem vagas limitadas, as inscrições podem ser realizadas por intermédio dos perfis do realizador nas mídias sociais. Os temas que estarão em debate são: ESG, agricultura 4.0; mercado de café e bolsas, cenários de abastecimento e consumo, agenda ambiental, carbono neutro, logística global, qualidade, economia global e brasileira, entre outros.

Lúcio Dias, da Cooxupé - maior cooperativa de café do mundo), é um dos palestrantes do evento Crédito: Divulgação

Flávia Paulino, CEO da Exportadora Guaxupé, faz parte do grupo de debates do Vitoria Coffee Summit Crédito: Divulgação