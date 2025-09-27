  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Veja como foi a festa do Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2025

Vitória
Publicado em 27/09/2025 às 09h45
Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2025

Os campeões do Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2025, que reuniu as marcas mais lembradas da cidade, nesta sexta-feira (26). Crédito: Daniel Dias / Feeling Fotografia

Foi super prestigiada a festa da 13ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus, que celebra as marcas mais lembradas pelos mateenses, nesta sexta-feira (26). O evento foi realizado no Ginásio da Escola Master, com o tema "O palco das marcas inesquecíveis". O encontro reconheceu as empresas que se destacaram na memória do consumidor, com base em uma pesquisa conduzida pela Markka Consultoria. Um  show exclusivo de Munhoz & Mariano animou a celebração, realizada pela TV Gazeta Norte com patrocínio de Sicoob. Veja o vídeo  da 7D Produções e as fotos de Daniel Dias / Feeling Fotografia. 

Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2025

Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2025. Crédito: Daniel Dias / Feeling Fotografia

Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2025

Munhoz & Mariano animou o Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2025. Crédito: Daniel Dias / Feeling Fotografia

Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2025

Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2025. Crédito: Daniel Dias / Feeling Fotografia

Maria Helena Vargas

Maria Helena Vargas. Crédito: Daniel Dias / Feeling Fotografia

Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2025

Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2025. Crédito: Daniel Dias / Feeling Fotografia

A galeria de fotos da festa estão neste link

Veja também

Troféus do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro
Veja como foi a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro 2025
Campeões do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025
Veja como foi a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2025
Prêmio Gazeta Empresarial Colatina
Veja como foi a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Colatina 2025

A Gazeta integra o

Saiba mais
A Gazeta Rede Gazeta São Mateus Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível