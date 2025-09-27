Veja como foi a festa do Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2025

Os campeões do Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2025, que reuniu as marcas mais lembradas da cidade, nesta sexta-feira (26). Crédito: Daniel Dias / Feeling Fotografia
Foi super prestigiada a festa da 13ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus, que celebra as marcas mais lembradas pelos mateenses, nesta sexta-feira (26). O evento foi realizado no Ginásio da Escola Master, com o tema "O palco das marcas inesquecíveis". O encontro reconheceu as empresas que se destacaram na memória do consumidor, com base em uma pesquisa conduzida pela Markka Consultoria. Um show exclusivo de Munhoz & Mariano animou a celebração, realizada pela TV Gazeta Norte com patrocínio de Sicoob. Veja o vídeo da 7D Produções e as fotos de Daniel Dias / Feeling Fotografia.
Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2025. Crédito: Daniel Dias / Feeling Fotografia
Munhoz & Mariano animou o Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2025. Crédito: Daniel Dias / Feeling Fotografia
Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2025. Crédito: Daniel Dias / Feeling Fotografia
Maria Helena Vargas. Crédito: Daniel Dias / Feeling Fotografia
Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus 2025. Crédito: Daniel Dias / Feeling Fotografia
A galeria de fotos da festa estão neste link.
