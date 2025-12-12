  • Renata Rasseli
Desembargadora Janete Vargas Simões toma posse como presidente do TJES; fotos

Vitória
Publicado em 12/12/2025 às 16h16
Desembargadora Janete Vargas Simões toma posse como presidente do TJES

Fernando Zardini, vice-presidente do TJES e a desembargadora Janete Vargas Simões, que tomou posse como presidente do TJES, nesta quinta-feira (11). Crédito: Marcos Salles

A desembargadora Janete Vargas Simões, primeira mulher a ocupar o cargo de presidente na história do Judiciário capixaba, vai comandar a instituição no biênio 2026/2027. A cerimônia de posse da nova mesa diretora do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) foi na tarde desta quinta-feira (11), no novo Salão Pleno do TJES.

Ao receber a missão, a nova presidente manifestou sua gratidão e afirmou seu senso de responsabilidade com a função.

“Esta posse não é apenas uma cerimônia. É um símbolo, um gesto histórico. Depois de 134 anos, esta Corte passa a ser presidida por uma mulher. E, quando olho para essa realidade, sei que não se trata de um marco meu – mas nosso. O que se celebra aqui não é a trajetória individual de uma magistrada, e sim o amadurecimento democrático de uma instituição que aprendeu a reconhecer a força da pluralidade humana em sua composição”, destacou.

A cerimônia teve início com a revista da desembargadora Janete Vargas Simões à tropa da Polícia Militar, a convite do governador do Estado, Renato Casagrande.

Em seguida, no Salão do Tribunal Pleno, a desembargadora Janete Vargas Simões foi conduzida ao plenário pelos desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Aldary Nunes Junior, respectivamente o mais antigo e o mais novo integrante da Corte.

Conforme o protocolo, após a Execução do Hino Nacional e do Hino do Estado do Espírito Santo pela Banda de Música da Polícia Militar, o desembargador Samuel Meira Brasil Jr., que nesta data transfere o cargo para a nova presidente, agradeceu a todos os desembargadores que o apoiaram desde o início e durante toda a sua gestão.

“O Poder Judiciário se transformou e está se transformando plenamente. Nós temos a dedicação e o esforço de todo o Poder Judiciário, de servidores, magistrados, desembargadores. E nós conseguimos caminhar em uma direção que todos desejávamos e tínhamos, até certo ponto, um anseio e uma esperança de chegar no lugar mais confortável. E estamos caminhando, estamos prosseguindo”, enfatizou o desembargador Samuel.

Já empossada, a nova presidente deu posse aodesembargador Fernando Zardini Antonio no cargo de vice-presidente, ao desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior no cargo de corregedor-geral da Justiça,e ao desembargador Robson Luiz Albanez no cargo de vice-corregedor.

Ao assumir a gestão, ao lado dos demais integrantes da mesa diretora, a magistrada disse estar honrada pela confiança, especialmente, neste momento complexo da vida institucional brasileira. “Desejo que o biênio que se inicia seja marcado por coragem institucional, serenidade e capacidade de diálogo; que avancemos na modernização tecnológica sem perder o respeito pela dignidade das pessoas que dependem dos nossos serviços; que fortaleçamos a confiança pública; que promovamos previsibilidade, segurança jurídica e respeito; que cuidemos das pessoas; que semeemos, todos os dias, uma Justiça capaz de honrar o passado, enfrentar com responsabilidade o presente e preparar um futuro mais próspero, mais igualitário e mais democrático”, enfatizou a nova presidente.

