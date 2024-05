NA MODA

Óculos com lentes amarelas, rosas, lilás, laranjas e esverdeadas estão em alta e são destaque em diversas coleções das principais grifes de óculos, conferindo aos looks uma dose extra de personalidade e estilo. Além da estética, essas lentes também oferecem um benefício funcional. Segundo Ana Luiza Azevedo, da Óticas Paris, as chamadas lentes cosméticas têm ganhado grande relevância este ano nas feiras ópticas ao redor do mundo. Celebridades têm adotado esse recurso de maneira estratégica para complementar suas produções, uma vez que as lentes cosméticas ajudam a disfarçar olheiras e rugas, sendo adequadas para uso tanto em ambientes internos quanto externos, durante o dia ou à noite.