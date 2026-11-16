Você oferece frutas ao seu cachorro? Veja 6 erros para evitar

Um dos principais equívocos é imaginar que, por serem naturais e benéficas para os seres humanos, todas as frutas também são seguras para os animais. Uvas e uvas-passas, por exemplo, podem provocar lesão renal aguda em cães, mesmo em pequenas quantidades, e não existe uma dose considerada segura. Por isso, é fundamental verificar quais alimentos são permitidos antes de oferecê-los. Caso o animal ingira, o atendimento veterinário deve ser procurado imediatamente, mesmo que o pet não apresente sintomas.