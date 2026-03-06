Pet

Grupo terrier: 7 raças de cachorro com muita energia

Corajosos, ativos e cheios de personalidade, esses cães unem instinto caçador e forte ligação com a família

Publicado em 6 de março de 2026 às 11:50

Os cães do grupo terrier são atentos, vigilantes e bastante ligados ao tutor Crédito: Imagem: Sue Thatcher | Shutterstock

Os cães do grupo terrier formam um dos conjuntos mais tradicionais do universo canino. Criados principalmente nas Ilhas Britânicas, esses animais surgiram com a função de caçar presas que viviam em tocas, como ratos, texugos e raposas. O nome “terrier” tem origem no latim terra, fazendo referência justamente à habilidade desses cachorros de entrar em buracos e escavações para capturar pequenos animais.

Com o passar dos séculos, o papel dos terriers foi além da caça. Muitas dessas raças passaram a ocupar lares urbanos e rurais como cães de companhia, mantendo características marcantes como coragem, determinação, energia elevada e inteligência aguçada. Em geral, são atentos, vigilantes e bastante ligados ao tutor, mas também independentes e teimosos em algumas situações.

A seguir, conheça algumas raças do grupo terrier!

1. Jack russell terrier

O jack russell terrier tem energia intensa e grande necessidade de movimento Crédito: Imagem: evrymmnt | Shutterstock

Originário da Inglaterra no século XIX, o jack russell terrier foi desenvolvido pelo reverendo John Russell para auxiliar na caça à raposa. É um cão de pequeno porte , corpo compacto e musculoso, extremamente ágil e resistente. Sua pelagem pode ser lisa, áspera ou intermediária, geralmente branca com manchas marrons ou pretas. Tem energia intensa e grande necessidade de movimento, sendo ideal para tutores ativos.

2. Yorkshire terrier

O yorkshire terrier é um cão alerta, protetor e bastante apegado ao tutor Crédito: Imagem: shymar27 | Shutterstock

O yorkshire terrier surgiu na Inglaterra durante a Revolução Industrial, quando era utilizado para controlar roedores em fábricas e minas. Pequeno no tamanho, mas grande na personalidade, possui pelagem longa, fina e sedosa, com coloração azul-aço e dourada. É um cão alerta, protetor e bastante apegado ao tutor. Apesar do porte delicado, demonstra coragem típica do grupo terrier. Adapta-se bem a apartamentos, desde que receba atenção diária.

3. Bull terrier

O bull terrier costuma ser brincalhão, ativo e cheio de energia Crédito: Imagem: Eve Photography | Shutterstock

Criado na Inglaterra a partir do cruzamento entre buldogues e antigos terriers, o bull terrier foi inicialmente desenvolvido para esportes envolvendo força e resistência. É facilmente reconhecido pela cabeça oval e pelo corpo musculoso. Tem porte médio a grande e pelagem curta, lisa e brilhante. É forte, determinado e muito leal à família. Costuma ser brincalhão, ativo e cheio de energia.

4. Staffordshire bull terrier

O staffordshire bull terrieré ativo, confiante e gosta de participar das atividades do lar Crédito: Imagem: Shtanko Oksana | Shutterstock

O staffordshire bull terrier também tem origem inglesa e apresenta porte médio, corpo compacto e musculoso. Sua pelagem é curta e pode aparecer em diversas cores, como preto, azul, tigrado e fulvo. Apesar da aparência robusta, é conhecido por ser afetuoso e muito ligado à família. É ativo, confiante e gosta de participar das atividades do lar. Costuma criar forte vínculo com o tutor e aprecia interação constante.

5. Airedale terrier

O airedale terrieré ativo e precisa de espaço para se exercitar Crédito: Imagem: PROMA1 | Shutterstock

Conhecido como o maior dos terriers, o airedale terrier surgiu na região do Vale do Aire, na Inglaterra. Tem porte médio a grande, corpo atlético e pelagem dura e densa, geralmente preta com marcações castanhas. É inteligente e já foi utilizado como cão policial, militar e de guarda. Tem personalidade confiante e espírito protetor. É ativo e precisa de espaço para se exercitar.

6. West highland white terrier

O west highland white terrier é alegre, curioso e autoconfiante Crédito: Imagem: Olga Aniven | Shutterstock

Originário da Escócia, o west highland white terrier foi criado para caçar pequenos animais em terrenos acidentados. É pequeno, robusto e possui pelagem branca dupla, densa e resistente ao clima frio. É alegre, curioso e autoconfiante. Apesar do tamanho compacto, é cheio de disposição e mantém o instinto caçador ativo. Costuma ser sociável e carinhoso com o tutor.

7. Scottish terrier

O scottish terrier é independente, reservado com estranhos e extremamente fiel ao tutor Crédito: Imagem: Anna Tkach | Shutterstock

O scottish terrier é uma das raças mais tradicionais da Escócia. Tem porte pequeno, corpo alongado e pelagem dura, geralmente preta , mas também encontrada em outras tonalidades. A barba e as sobrancelhas marcantes são características típicas. É independente, reservado com estranhos e extremamente fiel ao tutor. Possui personalidade forte e determinada.