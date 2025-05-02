Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pet

7 tipos de camas para cachorro 

Veja modelos ideais para garantir conforto e bem-estar para cães de todos os portes e necessidades
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 13:04

A cama é fundamental para que o cachorro tenha um sono reparador e mais conforto no dia a dia (Imagem: BONDART PHOTOGRAPHY | Shutterstock)
A cama é fundamental para que o cachorro tenha um sono reparador e mais conforto no dia a dia Crédito: Imagem: BONDART PHOTOGRAPHY | Shutterstock
Assim como os humanos, os cachorros precisam de um sono de qualidade para manter a saúde em dia. Durante o descanso, o organismo do animal realiza funções importantes, como a recuperação muscular, o fortalecimento do sistema imunológico e a regulação de hormônios que influenciam no humor e na energia. Além disso, um cão bem descansado é mais disposto para brincar, aprender e interagir com os tutores e o ambiente.
Para o cachorro ter um sono reparador, é fundamental que ele tenha um espaço próprio e confortável. Embora muitos gostem de se deitar no chão ou em móveis da casa, uma cama adequada contribui diretamente para o bem-estar, prevenindo dores, problemas de pele e estresse.
O mercado pet oferece uma grande variedade de camas, com diferentes formatos, materiais e funções, pensadas para atender cães de todos os tamanhos, idades e estilos de vida. A seguir, veja algumas opções!

1. Cama tipo almofada 

A cama tipo almofada é ideal para cães que gostam de dormir esparramados (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A cama tipo almofada é ideal para cães que gostam de dormir esparramados Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
A cama tipo almofada é simples, prática e muito confortável. Feita com tecidos macios, como algodão ou poliéster, e preenchida com espuma ou fibras, esse modelo oferece uma superfície ampla e acolchoada para o cão se deitar.
Costuma ter formato retangular, quadrado ou oval, sem bordas, permitindo que o pet se estique à vontade. É ideal para cães que gostam de dormir esparramados ou em dias quentes , já que não retém tanto calor. Serve para animais de todos os portes e pode ser facilmente colocada em diferentes ambientes da casa. 

2. Cama tipo ninho 

A cama tipo ninho tem formato circular e bordas altas, criando um ambiente mais fechado e protegido para o descanso. O fundo é bem acolchoado, oferecendo suporte para o corpo do cachorro. É indicada principalmente para filhotes, cães de pequeno porte ou raças que gostam de se esconder e se sentir abraçadas, como o chihuahua ou o shih tzu.

3. Cama com bordas elevadas 

A cama com bordas elevadas proporciona mais conforto ao cachorro (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)
A cama com bordas elevadas proporciona mais conforto ao cachorro Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock
Esse tipo de cama é muito popular por proporcionar ao cachorro uma sensação de aconchego e proteção. As bordas acolchoadas servem como apoio para a cabeça e criam um espaço mais fechado, que lembra um ninho. Feitas de tecido resistente e enchimento firme, são recomendadas para cães de pequeno e médio porte, especialmente aqueles que gostam de dormir enrolados. Também são boas opções para dias frios, pois ajudam a manter o calor corporal. 

4. Cama ortopédica

Projetada especialmente para cães idosos ou com problemas articulares, a cama ortopédica é feita com espuma de alta densidade ou material viscoelástico. Esse tipo de material se adapta ao corpo do cachorro, distribuindo o peso de forma equilibrada e aliviando a pressão sobre as articulações. É ideal para cães com displasia, artrite ou dores musculares, mas também pode ser usada por cães saudáveis que precisam de mais suporte. 

5. Cama elevada 

A cama elevada mantém o cachorro suspenso do chão (Imagem: Lakers | Shutterstock)
A cama elevada mantém o cachorro suspenso do chão Crédito: Imagem: Lakers | Shutterstock
A cama elevada tem uma estrutura firme, geralmente de metal ou plástico, com uma tela ou tecido resistente esticado, que mantém o cachorro suspenso do chão. Esse modelo permite maior ventilação, evitando o contato com superfícies frias ou úmidas. É recomendada para cães que vivem em áreas externas, regiões quentes ou que possuem pelagem densa. Também é indicada para pets de grande porte , pois suporta melhor o peso, reduzindo o risco de desgaste.

6. Cama tipo iglu

Com formato de casinha, a cama tipo iglu oferece um ambiente fechado e acolhedor. Feita com tecidos felpudos e estrutura firme, ela mantém o calor e proporciona privacidade ao pet . É ideal para cães pequenos, tímidos ou que gostam de dormir em lugares escondidos. Durante o inverno, é uma excelente escolha, protegendo o cachorro de correntes de ar e temperaturas baixas. 

7. Cama tipo colchonete 

O colchonete pode ser usado em caixas de transporte (Imagem: yar-andy | Shutterstock)
O colchonete pode ser usado em caixas de transporte Crédito: Imagem: yar-andy | Shutterstock
O colchonete é uma opção versátil e prática. Feito de espuma ou material acolchoado, tem formato retangular e é mais fino que outras camas. Pode ser usado diretamente no chão ou dentro de caixas de transporte. É indicado para tutores que viajam com frequência ou precisam de uma cama fácil de lavar e transportar. Serve para cães de todos os tamanhos que gostam de dormir em superfícies mais planas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados