7 raças de gato que se destacam pela pelagem branca

Conheça felinos elegantes e encantadores que chamam atenção pela aparência delicada

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:51

Existem diversas raças de gato espalhadas pelo mundo, cada uma com características próprias, origens distintas e comportamentos variados. Entre tantas opções, algumas chamam atenção logo de cara por sua aparência delicada e elegante, especialmente aquelas que apresentam a pelagem totalmente branca.

A cor branca está associada à sensação de limpeza, suavidade e beleza, o que contribui para a popularidade desses felinos. Além da aparência encantadora, cada raça possui personalidade, hábitos e necessidades específicas, fatores importantes para o tutor conhecer antes de escolher o companheiro ideal. Confira!

1. Persa

O gato persa possui pelagem longa, densa e sedosa, exigindo escovação frequente Crédito: Imagem: Oleksandr Volchanskyi | Shutterstock

Originário do Irã, o gato persa é uma das raças mais conhecidas do mundo. Possui porte médio, corpo robusto, focinho achatado e olhos grandes e expressivos. A pelagem é longa, densa e sedosa, exigindo escovação frequente. O persa branco é especialmente valorizado pela aparência sofisticada. De temperamento tranquilo, é um felino calmo, que aprecia ambientes silenciosos, rotina previsível e longos períodos de descanso ao lado do tutor.

2. Angorá turco

O angorá turco apresenta pelos longos, finos e macios, com movimento leve | Shutterstock) Crédito: Imagem: Daniel Megias

O angorá turco surgiu na Turquia e é conhecido pelo corpo magro e elegante. De porte médio, apresenta pelos longos, finos e macios, com movimento leve. Muito ativo e curioso , gosta de explorar o ambiente e interagir com pessoas. É um gato inteligente, sociável e afetuoso, que cria forte vínculo com o tutor. Apesar do pelo longo, sua manutenção é mais simples, pois embaraça menos.

3. British shorthair

O british shorthair tem apelagem curta, densa e fácil de cuidar Crédito: Imagem: Sashko Tkachenko | Shutterstock

De origem britânica, o british shorthair é um gato de corpo compacto, musculoso e cabeça arredondada. A versão branca se destaca pelo contraste com os olhos grandes, geralmente dourados ou azuis. A pelagem é curta, densa e fácil de cuidar. É conhecido por ser independente e discreto, ideal para tutores que apreciam um bichano carinhoso, mas que respeita o próprio espaço.

4. Maine coon

O maine coon costuma ter uma pelagem branca, longa e resistente, adaptada a climas frios Crédito: Imagem: janeryabinkova | Shutterstock

Natural dos Estados Unidos, o maine coon é uma das maiores raças de gato do mundo. Possui corpo grande, ossatura forte, orelhas com tufos de pelos e cauda longa. A pelagem branca é longa e resistente, adaptada a climas frios. Apesar do tamanho, tem comportamento dócil, sociável e brincalhão. Costuma conviver bem com crianças e outros animais, sendo muito ligado ao tutor.

5. Ragdoll

O ragdoll é conhecido pelos pelos macios e de fácil manutenção Crédito: Imagem: Liliya Kulianionak | Shutterstock

Criado nos Estados Unidos, o ragdoll tem porte grande e corpo robusto. Seu nome está relacionado ao hábito de relaxar completamente quando é pego no colo. A pelagem é semilonga, macia e de fácil manutenção. Muito afetuoso, tranquilo e paciente, é um gato que gosta de companhia constante e tende a seguir o tutor pela casa. É indicado para ambientes familiares e rotinas mais calmas.

6. Himalaio

A pelagem do gato himalaio é longa e macia, geralmente branca com leves marcações Crédito: Imagem: GiCol | Shutterstock

O himalaio surgiu do cruzamento entre o persa e o siamês. Possui corpo robusto, focinho achatado e olhos azuis intensos. A pelagem é longa e macia, geralmente branca com leves marcações. É um gato tranquilo , afetuoso e sociável, que aprecia ambientes silenciosos. Gosta de conforto e atenção, mas sem ser excessivamente agitado.

7. Siberiano

O gato siberiano tem pelagem branca, longa, espessa e impermeável, exigindo escovação regular Crédito: Imagem: Kristi Yoder | Shutterstock

De origem russa, o siberiano é um gato forte, de porte médio a grande, adaptado a regiões frias. A pelagem branca é longa, espessa e impermeável, exigindo escovação regular. É um felino ativo, curioso e muito inteligente, que se adapta bem a diferentes ambientes. Apesar da energia, demonstra carinho e cria laços profundos com o tutor.