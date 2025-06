Pet

7 raças de gato mais enérgicas

Conheça felinos inteligentes, ativos e curiosos que transformam qualquer casa em um verdadeiro parque de diversões

Publicado em 26 de junho de 2025 às 12:06

Algumas raças de gato se destacam pelo nível de energia Crédito: Imagem: AJR_photo | Shutterstock

Os gatos são excelentes companheiros e podem se adaptar aos mais variados estilos de vida. Enquanto alguns são tranquilos e preferem longas sonecas ao sol, outros demonstram um comportamento mais agitado, adoram brincar, escalar e interagir com tudo ao redor. A diversidade entre as raças — e até entre os próprios animais — é tão grande que é possível encontrar o bichano ideal para cada perfil de tutor. >

A seguir, conheça algumas raças de gato mais enérgicas! >

1. Abissínio

Os gatos da raça abissínio adoram correr, subir em móveis e explorar o ambiente Crédito: Imagem: Kyselova Inna | Shutterstock

Originário da Etiópia, o abissínio é uma das raças mais antigas do mundo. Com porte médio, corpo elegante e pelagem curta e brilhante, esse gato tem aparência atlética e movimentos ágeis. Sua energia parece inesgotável: adora correr, subir em móveis e explorar o ambiente. Extremamente curioso, precisa de estímulo constante para se manter entretido. Por isso, brinquedos interativos, arranhadores altos e a presença do tutor são essenciais no dia a dia. >

2. Bengal

Os gatos da raça bengal têm pelagem que lembram um felino selvagem Crédito: Imagem: Koshkina Tatiana | Shutterstock

Resultado do cruzamento entre gatos domésticos e o leopardo asiático, o bengal chama atenção pela pelagem exótica com manchas que lembram um felino selvagem. De porte médio a grande e corpo musculoso, é uma raça que exige espaço para se movimentar. Inteligente, ativo e aventureiro, gosta de brincar com água, perseguir objetos e participar das atividades da casa. >

>

3. Siamês

Os gatos siameses são companheiros agitados e afetuosos Crédito: Imagem: Anna Krivitskaya | Shutterstock

Famoso por sua vocalização intensa e olhos azuis marcantes, o siamês é uma raça tailandesa de porte médio e corpo magro. Tem pelagem curta e macia, geralmente em tons claros com extremidades mais escuras. Muito apegado ao tutor, ele precisa de atenção, estímulo e interação frequente. É um gato que gosta de explorar, escalar e brincar. Sua energia, combinada à sociabilidade, o torna um companheiro agitado e afetuoso ao mesmo tempo. >

4. Oriental shorthair

Os gatos da raça oriental shorthair são inteligentes, afetuosos e ativos Crédito: Imagem: Evgeniia Shikhaleeva | Shutterstock

Parente próximo do siamês, o oriental shorthair compartilha com ele a personalidade ativa e a necessidade de companhia. Seu corpo é longo e elegante, com pelagem curta de diversas cores. Bastante vocal e expressivo, esse gato adora brincar, pular e investigar qualquer novidade. Inteligente e afetuoso, exige atenção constante do tutor e responde bem a jogos de inteligência. >

5. Somali

Os gatos da raça somali gostam de correr, escalar e explorar Crédito: Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock

O somali é uma variação de pelo semilongo do abissínio, compartilhando com ele a elegância, a inteligência e o comportamento ativo. Seu corpo é ágil, com pelagem macia e densa, geralmente em tons quentes, como o ruivo. Gosta de correr, escalar, explorar e participar da rotina do tutor. É um gato sociável e afetuoso , que também se dá bem com outros pets . >

6. Savannah

Os gatos da raça savannah são ativos, inteligentes e independentes Crédito: Imagem: Kolomenskaya Kseniya | Shutterstock

Uma das raças mais exóticas do mundo, o savannah surgiu do cruzamento entre o gato doméstico e o serval africano. É um dos maiores gatos domésticos existentes, podendo ultrapassar 10 kg em alguns casos. Seu corpo é alto, magro e atlético, com pelagem manchada e orelhas grandes. É extremamente ativo, inteligente e independente. Gosta de explorar, saltar grandes distâncias, brincar com água e, em muitos casos, andar com coleira. >

7. Ocicat

Os gatos da raça ocicat têm aparência selvagem e pelagem manchada Crédito: Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock

Desenvolvido nos Estados Unidos a partir do cruzamento entre raças como o siamês, o american shorthair e o abissínio, o ocicat tem aparência selvagem, com pelagem manchada que lembra a de um ocelote. Apesar disso, é totalmente doméstico e muito sociável. De porte médio, com musculatura forte e pelos curtos , esse gato adora brincar, interagir com pessoas e aprender comandos simples. >