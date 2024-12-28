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Pet

7 raças de gato com filhotes muito fofos

Esses gatinhos atraem olhares e conquistam muito admiradores com sua aparência adorável
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Dezembro de 2024 às 15:19

Algumas raças de gatos se destacam por sua aparência encantadora (Imagem: OksanaSusoeva | Shutterstock)
Algumas raças de gatos se destacam por sua aparência encantadora Crédito: Imagem: OksanaSusoeva | Shutterstock
Os gatos são uma das escolhas mais populares entre os animais de estimação nos lares brasileiros. Essa preferência pode ser explicada por diversos fatores: a independência característica desses animais, sua capacidade de adaptação a diferentes estilos de vida e, claro, seu charme e beleza inconfundíveis. Entre os aspectos que mais conquistam os tutores estão os filhotes.
É difícil resistir à fofura de um gatinho pequeno, com seus movimentos desajeitados, olhos curiosos e ronronar suave. Algumas raças, em particular, destacam-se com seus filhotes especialmente encantadores, com características físicas e comportamentais que derretem corações. Abaixo, conheça alguns deles!

1. Persa

O filhote de gato persa tem uma aparência extremamente fofa e delicada (Imagem: Jaruwan Jaiyangyuen | Shutterstock)
O filhote de gato persa tem uma aparência extremamente fofa e delicada Crédito: Imagem: Jaruwan Jaiyangyuen | Shutterstock
O gato persa, originário do Irã, é famoso por sua pelagem longa e sedosa, rosto achatado e olhos grandes e redondos, que conferem uma expressão doce e cativante. Quando filhote, ele parece uma pequena bola de pelo, com uma aparência extremamente fofa e delicada. Tem uma personalidade calma e carinhosa, sendo ideal para tutores que preferem um companheiro tranquilo.

2. Ragdoll

O filhote de ragdoll tem uma aparência de “pelúcia” encantadora (Imagem: V. Pawtraits | Shutterstock)
O filhote de ragdoll tem uma aparência de “pelúcia” encantadora Crédito: Imagem: V. Pawtraits | Shutterstock
O ragdoll, originário dos Estados Unidos, é conhecido por seu tamanho grande e pelos olhos azuis vibrantes que contrastam com sua pelagem macia e semilonga. Os seus filhotes são adoráveis por sua aparência de “pelúcia” e pelo comportamento tranquilo. Esses gatos são incrivelmente dóceis e têm o hábito de relaxar completamente quando pegos no colo, daí o nome “ragdoll” (boneca de pano).

3. Maine coon

O filhote de maine coon tem uma pelagem densa que o torna extremamente fofo (Imagem: AVRORACOON | Shutterstock)
O filhote de maine coon tem uma pelagem densa que o torna extremamente fofo Crédito: Imagem: AVRORACOON | Shutterstock
O maine coon, originário dos Estados Unidos, é uma das maiores raças de gatos domésticos e, mesmo como filhotes, já impressionam com suas orelhas pontudas e tufos de pelo. Sua pelagem densa e cauda longa os tornam extremamente fofos na fase de crescimento. Apesar do tamanho, são gigantes gentis, com um comportamento amigável, brincalhão e adaptável.

4. Scottish fold

O scottish fold parece um brinquedo de pelúcia quando filhote (Imagem: Ance Kazaka | Shutterstock)
O scottish fold parece um brinquedo de pelúcia quando filhote Crédito: Imagem: Ance Kazaka | Shutterstock
Com suas orelhas dobradas para frente, o scottish fold, originário da Escócia, parece um brinquedo de pelúcia quando filhote. Essa característica única dá a ele uma aparência ainda mais encantadora. Ele tem uma personalidade calma e afetuosa, adorando a companhia de seus tutores. Se destaca pela tranquilidade e expressões faciais que derretem corações.

5. Siamês

O filhote de siamês é elegante, curioso e muito comunicativo (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)
O filhote de siamês é elegante, curioso e muito comunicativo Crédito: Imagem: Linn Currie | Shutterstock
Os filhotes de siamês, que são gatos originários da Tailândia, encantam por suas extremidades escuras (orelhas, patas , focinho e cauda) contrastando com o corpo claro e olhos azuis brilhantes. Eles são elegantes, curiosos e muito comunicativos, adorando “conversar” com seus tutores. Além de fofos, são inteligentes e gostam de interagir, sendo ideais para quem deseja um felino ativo e carinhoso.

6. British shorthair

O filhote de british shorthair têm uma aparência robusta e encantadora, que lembra ursinho de pelúcia (Imagem: OksanaSusoeva | Shutterstock)
O filhote de british shorthair têm uma aparência robusta e encantadora, que lembra ursinho de pelúcia Crédito: Imagem: OksanaSusoeva | Shutterstock
Filhotes de british shorthair, que são gatos originários do Reino Unido, são conhecidos por sua pelagem densa e macia e rosto redondo com olhos expressivos. Eles têm uma aparência robusta e encantadora, que lembra ursinhos de pelúcia. Esses felinos têm uma personalidade tranquila e leal, sendo excelentes para tutores que preferem uma convivência mais independente, mas com momentos de carinho.

7. Bengal

O filhote de bengal é ativo e curioso, o que o torna extremamente divertido (Imagem: cynoclub | Shutterstock)
O filhote de bengal é ativo e curioso, o que o torna extremamente divertido Crédito: Imagem: cynoclub | Shutterstock
O bengal, originário dos Estados Unidos, tem uma pelagem única que lembra a de um leopardo, com manchas e rosetas distintas. Filhotes dessa raça são ativos e curiosos, o que os torna extremamente divertidos. Apesar de sua aparência selvagem , eles são carinhosos e muito sociáveis. Adoram explorar o ambiente e precisam de estímulos, sendo ideais para famílias dinâmicas.

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