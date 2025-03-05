7 diferenças entre as raças pastor alemão e pastor belga malinois 

O pastor alemão e o pastor belga malinois compartilham semelhanças, mas são distintos em diversos aspectos Crédito: Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock

Apesar de o pastor alemão e o pastor belga malinois compartilharem semelhanças, eles são raças distintas em diversos aspectos. À primeira vista, muitas pessoas podem confundi-los devido à coloração semelhante e ao perfil físico voltado para o trabalho. No entanto, ao observar com mais atenção, é possível perceber diferenças marcantes em características como comportamento, nível de energia, estrutura corporal e até mesmo a forma como interagem com seus tutores. Veja abaixo!

1. Origem e história

Apesar das semelhanças, as duas raças surgiram em países diferentes e foram desenvolvidas para propósitos distintos. O pastor alemão teve sua origem na Alemanha no final do século XIX, quando Max von Stephanitz buscava um cão altamente inteligente e versátil para funções de pastoreio e trabalho. Seu foco estava na criação de um animal obediente, equilibrado e de fácil treinamento.

O pastor belga malinois é uma das quatro variedades do pastor belga, criado na região de Malines, na Bélgica, no mesmo período. Diferentemente do pastor alemão, o malinois sempre foi selecionado por sua resistência, velocidade e instintos de proteção. Com o tempo, a raça ganhou reconhecimento como um cão de trabalho excepcional, especialmente em funções policiais e militares.

2. Aparência física

O pastor alemão tem um corpo mais robusto, com um dorso levemente inclinado para baixo em direção à cauda. Os machos medem entre 60 e 65 cm e pesam entre 30 e 40 kg, enquanto as fêmeas são um pouco menores. O pastor belga malinois, por outro lado, possui uma postura mais reta e uma estrutura mais leve e compacta. Seu corpo é magro e musculoso, ideal para agilidade e velocidade. Ele mede entre 58 e 66 cm e pesa entre 25 e 30 kg.

O pastor alemão nasce com as orelhas caídas e, à medida que cresce, elas se tornam eretas Crédito: Imagem: Barat Roland | Shutterstock

3. Orelhas

Uma diferença visível entre as raças está no formato e na posição das orelhas. O pastor alemão nasce com as orelhas caídas e, à medida que cresce, elas se tornam eretas, geralmente por volta dos cinco a seis meses de idade. Elas são largas na base e levemente inclinadas para frente. O pastor belga malinois possui orelhas naturalmente eretas desde filhote, menores e mais pontiagudas do que as do pastor alemão. Além disso, são posicionadas mais próximas no topo da cabeça.

4. Pelagem

A diferença na pelagem entre as raças é um fator importante para a identificação. O pastor alemão possui uma pelagem dupla, podendo ser curta ou longa, com subpelo denso que ajuda na proteção contra temperaturas extremas. Sua coloração varia entre preto e marrom, preto sólido ou até mesmo cinza. O pastor belga malinois tem uma pelagem curta e reta, de coloração fulvo com máscara preta no rosto.

5. Temperamento e comportamento

Ambas as raças são inteligentes, leais e protetoras, mas seu comportamento no dia a dia é diferente. O pastor alemão é um cão mais equilibrado e versátil, sendo um excelente companheiro para a família. Ele tem uma personalidade calma e costuma se adaptar bem a diferentes ambientes, desde que receba treinamento adequado.

O pastor belga malinois, por sua vez, é extremamente ativo e possui um instinto de trabalho muito forte. Ele está sempre alerta e pode ser mais desconfiado com estranhos. Se não receber estimulação física e mental suficientes, pode desenvolver comportamentos destrutivos e ansiedade.

O pastor belga malinois tem um nível de energia muito superior ao do pastor alemão Crédito: Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock

6. Nível de energia

Embora ambas as raças precisem de exercícios regulares, o pastor belga malinois tem um nível de energia muito superior ao do pastor alemão. Ele precisa de longas sessões diárias de atividades físicas e mentais, como corrida, agility e treinamentos intensivos.

O pastor alemão também é um cão ativo, mas tende a ser mais tranquilo dentro de casa após realizar seus exercícios. Ele se adapta melhor a rotinas familiares e não exige tanta intensidade em suas atividades, tornando-se uma opção mais acessível para tutores com menos tempo disponível.

7. Utilização em trabalhos

As duas raças são amplamente utilizadas em funções de trabalho, mas há diferenças na forma como atuam. O pastor alemão é uma escolha popular para cães-guia, busca e resgate e segurança. Sua inteligência e capacidade de aprendizado rápido fazem dele um cão altamente treinável.