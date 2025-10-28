Pet

7 curiosidades interessantes sobre os cavalos

Conheça fatos fascinantes sobre os animais e entenda por que eles encantam admiradores em todo o mundo

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:40

Os cavalos são mamíferos pertencentes à família Equidae e ao gênero Equus caballus . Domesticados há cerca de 6 mil anos, esses animais desempenharam um papel fundamental na história da humanidade — servindo para transporte, agricultura, guerras, competições e lazer. Sua elegância, força e inteligência sempre chamaram a atenção, tornando-os símbolos de liberdade, companheirismo e confiança.

Hoje, mesmo com o avanço da tecnologia, os cavalos ainda conquistam espaço nas fazendas, em esportes e como animais de estimação de grande porte, exigindo dedicação, sensibilidade e respeito de seus tutores. Além disso, são criaturas cheias de peculiaridades que revelam sua complexidade física e emocional.

A seguir, confira algumas curiosidades interessantes sobre os cavalos!

1. Dormem de pé e deitados

Os cavalos têm a habilidade de dormir tanto em pé quanto deitados — algo raro entre os mamíferos . Isso é possível graças a um mecanismo anatômico chamado “aparelho de permanência”, formado por tendões e ligamentos que bloqueiam as articulações, permitindo que o animal descanse sem cair.

Esse recurso é uma herança evolutiva, pois, na natureza, cavalos selvagens precisavam descansar mantendo-se prontos para fugir de predadores a qualquer momento. No entanto, para atingir o sono profundo, eles precisam deitar-se em locais seguros e confortáveis.

2. Não conseguem vomitar nem arrotar

Diferentemente da maioria dos mamíferos, os cavalos não têm a capacidade de vomitar ou arrotar. Isso acontece porque o esfíncter esofágico inferior — válvula que conecta o esôfago ao estômago — é extremamente forte e impede o retorno do conteúdo estomacal. Essa característica tem importância evolutiva: evita que o cavalo regurgite enquanto corre, por exemplo. No entanto, também os torna mais suscetíveis a cólicas e distúrbios digestivos, já que não conseguem eliminar gases ou substâncias irritantes.

3. Visão panorâmica e muito sensível

Os olhos do cavalo estão posicionados nas laterais da cabeça, o que garante a ele um campo de visão de aproximadamente 350°, quase completo ao redor do corpo. Essa ampla visibilidade permite que o animal perceba movimentos e possíveis ameaças à distância — uma vantagem natural para uma espécie que, originalmente, era presa.

Contudo, essa anatomia cria dois “pontos cegos”: um bem à frente do focinho e outro logo atrás da cauda. Além disso, os cavalos enxergam melhor à distância e percebem movimentos sutis, mas têm dificuldade em avaliar profundidade e cores.

Os cavalos têm uma das melhores memórias do reino animal Crédito: Imagem: fotosutra | Shutterstock

4. Têm memória excepcional

Os cavalos possuem uma das melhores memórias do reino animal. Eles lembram rostos humanos, vozes, lugares e até cheiros por muitos anos. Essa habilidade tem base neurológica, pois o hipocampo — região responsável pela memória — é bastante desenvolvido. Isso significa que o cavalo se recorda tanto de experiências boas quanto ruins.

5. São verdadeiros atletas naturais

Os cavalos são animais extremamente fortes, rápidos e resistentes. Algumas raças, como o puro sangue inglês, podem atingir velocidades de até 70 km/h em curtas distâncias. Essa capacidade se deve à combinação entre músculos potentes, pulmões amplos e ossos longos e leves. Além da velocidade, muitos desses animais têm grande resistência e conseguem percorrer longas distâncias sem se cansar, o que foi essencial na época em que eram usados para transporte.

6. A pelagem “branca” é, na verdade, cinza

Quando observamos um cavalo aparentemente branco, é provável que ele seja, na verdade, cinza. Esses animais nascem com pelagem escura — preta ou marrom — e, com o passar dos anos, os pelos vão clareando até atingir o tom quase branco. Essa característica está ligada a um gene chamado gray, que provoca a perda progressiva de pigmentação. Os cavalos realmente brancos são raros e nascem assim desde o início.

7. São animais sociais e emotivos

Na natureza, os cavalos vivem em bandos organizados, liderados por uma égua dominante. Essa estrutura social garante proteção, cooperação e estabilidade emocional. Mesmo em cativeiro, eles mantêm esse instinto gregário e se sentem mais seguros na presença de outros cavalos ou de animais familiares. Quando isolados por longos períodos, podem desenvolver tédio, ansiedade e comportamentos repetitivos, como mastigar madeira ou balançar a cabeça.